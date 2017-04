Cai neve em Budapest

Páscoa em Budapeste.

Quem sabe se irritado com o acumular de demonstrações contra as recentes iniciativas do seu governo, Viktor Orbán, Primeiro-ministro húngaro, saiu do esperado guião reconciliatório em dia de ressurreição de Cristo e envergou vestes de (raivoso) general romano. Um daqueles que nos filmes ameaça pancada por tudo e nada. Referindo sinistramente que «as mãos de Cristãos pacíficos estão com comichão para dar umas pancadas nos milhares que tem demonstrado em Budapest», Orbán procurava arrefecer a quente e festiva Primavera que se vivia nas ruas uma capital acordada e com sonhos vivos de luta pela liberdade (como 1956 ou 1848). Poucos dias depois nevava, como que a confirmar o prometido inverno institucional. Se por outros lados se discute os efeitos do aquecimento global, e sua origem, este por aqui demonstra ter evidente proveniência política. Como chegamos aqui?

Recapitulação de episódios recentes.

Há cerca de 3 semanas, praticamente sem aviso, o governo húngaro decidiu rever a lei que enquadra o funcionamento das universidades estrangeiras no País e, de entre as 28 teoricamente afectadas, depois de introduzir excepção atrás de excepção, apenas uma foi atingida: a Central European Unversity, vulgo CEU. Fundada pelo filantropo de origem húngara George Soros em 1991, a CEU é tida e considerada como das melhores universidades da região, membro de direito da Ivy League europeia, pelo menos no âmbito das ciências sociais, bastião de liberdade e pluralismo académico e de intervenção multifacetada (ver entre outros o programa OLIve, dedicado à qualificação académica de refugiados, ou o Roma Access Program). É uma espécie de ICS / CES / EUI / LSE.

Este não foi um ataque surpresa, pois as bocas informadas da cidade já o sussurravam (e previam), mas surpreendeu a violência do mesmo: em menos de duas semanas a proposta de lei chegava aos emails dos deputados, descia à Comissão de Educação, era votada a aprovada em plenário, assinada a outorgada pelo Presidente da República. Entre o primeiro e o último momento a cidade, recentemente acordada com a campanha em torno do referendo para os Jogos Olímpicos de 2024 (organizada por um novo grupo, Momentum), e depois do que já tinha vivido em 2015 (crise dos refugiados), pautou em crescendo uma pouco esperada mas ruidosa Primavera. Pouco esperada pela parte do governo, claro está, pois por Budapeste já há muito se acumulava lenha na fogueira dos dissabores democráticos: a lei (contra) a imprensa, o ataque ao poder judicial, ao Banco Central, a nova Constituição e lei eleitoral e a esperada nova legislação contra as Organizações Não-Governamentais (esta semana no Parlamento). Talvez Orbán contasse que, como no passado, as reacções não passassem de fugazes, circunscritas e rapidamente desmobilizadas. Mas tal não aconteceu, antes pelo contrário. Ao elan recém adquirido pelo Momentum, e ao bom trabalho de sapa por parte de muitas ONG’s, a CEU trouxe uma mistura explosiva: maturidade e recursos organizativos, corpo docente e estudantil altamente qualificado e uma rede internacional de apoio e interesse do mais alto nível mundial, recebendo a universidade imediato apoio quer do departamento de Estado norte-americano como da Comissão Europeia. O caso Lex-CEU forneceu ainda a argamassa que faltava à comunidade académica húngara para se esta se organizasse e manifestasse contra o que considera ser uma intervenção desnecessária e abusiva do governo em questões da autonomia universitária, liberdade educativa e de investigação; bem como à dispersa oposição um elemento aglutinador de forte impacto internacional.

Ora a este retalho largo de oposição, cada vez mais cozido, respondeu Orbán com desdém e mais ataques: lançou uma consulta popular nacional com ambições referendarias e apresentou, como já referimos, uma lei desenhada a controlar NGO’s a intervir na Hungria. E, pior, não só conseguiu “produzir” dois líderes (ao prender os activistas Márton Gulyás e Gergo Varga) como – a julgar pelas suas ultimas declarações – promete para breve utilizar o poder do Estado contra quem se insurja ou demonstre desobediência civil ou política.

«Tudo pela Nação...»

Que se desengane quem pense que os acontecimentos recentes em torno da Lex CEU se prendem exclusivamente com assuntos de liberdade académica. De todo. A corrente deriva de controlo autoritário da parte de Viktor Orbán deve ser compreendida como apenas mais um acto de vandalismo institucional da parte de quem entende a intervenção pública não como derivada de um processo plural e partilhado, democraticamente renovado cada 4 anos, mas antes de quem olha para a vida política com um anunciado olhar iliberal, unitário, de intervenção geracional. Orbán, recorde-se, tem uma leitura muito particular da História recente da Hungria, em seu entender consecutivamente ocupada por «forças estrangeiras» (alemães e soviéticos em particular), e assim impedida de livremente assumir os seus destinos. É este, aliás, parte do argumento utilizado quando a seu bel prazer alterou a Constituição em 2011, tida como o primeiro texto constitucional totalmente húngaro. Por entender ainda a esquerda como incapaz de gerir os bens públicos, acusando-a de pós-soviética, corrupta e oligarca, Orbán tem-se entendido cada vez mais como «Homem Providencial», o único capacitado para finalmente libertar o País de influências e ingerências estrangeiras e catapultá-lo para um Shangri-La exclusivamente magiar, onde «para todos um lugar, mas todos no seu lugar», acrescentaríamos causticamente, desde que o topo da hierarquia nunca seja discutido. Este mantra ajuda ainda a explicar a obsessão das autoridades húngaras contra os refugiados (em 2015), que entende que contaminarão de forma decisiva a Europa Cristã, e agora contra todo o universo Soros e conjunto de OGN’s que trabalham na área dos Direitos Humanos. Tudo se liga na cabeça de quem vê nos que não estão pela Nação seus fieis inimigos, e alvo a abater (politicamente). Naturalmente que tal narrativa tem empurrado a Hungria a Leste, para a Rússia e Turquia, berços dourados – e efectivos – do iliberalismo moderno.

Naturalmente que nada deste argumentário faz sentido, pois não só as sociedades contemporâneas são estruturas bem mais complexas que estas declaradas simplicidades como a sociedade húngara nunca foi unitária, mas antes permanentemente exposta a diversas culturas, religiões, etnias. Budapeste, por exemplo, segundo os censos, em 1850’s era uma cidade linguisticamente de maioria alemã, e sempre habitaram na capital magiar fortes minorias judaicas, eslavas, Roma, etc. Interessantemente é esta diversidade que tem sido celebrada nas ruas da capital húngara, cidade cujas temperaturas políticas oscilam entre uma intensa primavera que anseia desabrochar (novas) liberdades e o inverno institucional que pretende manter a poda.

Como vemos, estamos perante um frágil e imprevisível jogo de acção-reacção, disputado em vários tabuleiros, e com um forte potencial de impactar os equilíbrios geopolíticos da Europa, pois em cenário post-Brexit, post-referendo turco, post-Trump, Viktor Orbán vai mantendo bem acesa a ambição de (pelo menos) contaminar com o seu iliberalismo nacionalista o grupo de Visegrád (Polónia, repúblicas checas e eslovacas). Não por acaso o lema da consulta nacional agora nas caixas de correio de todos os eleitores é «vamos parar Bruxelas». E regressar à Europa das Nações. Ou seja, é um inverno bem mais alargado o que por aqui se promete. E apesar de desconfiar que o trono de espinhos não esteja reservado para o primeiro húngaro, julgo importante tratar que as ruas por aqui não se esbranquicem, pois julgo do interesse de todos, em especial dos húngaros, que Primaveras tragam «Abril», e não Dezembro.