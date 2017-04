NOVA IORQUE, EUA - O bairro de Flatiron, que já foi famoso em tempos pelas diversas fábricas e lojas de brinquedos, é agora conhecido como Silicon Alley, o “beco da tecnologia”

Na cidade que nunca dorme, parece-me sempre fácil “o começar de novo”! Respirei fundo e enchi-me de confiança, na certeza e na busca, de que existem sempre opções para tudo na vida. Inspirado decidi iniciar uma nova etapa profissional.

Mas que trabalho é que eu pretendo?

A tecnologia sempre foi uma paixão minha, desde o tempo dos jogos do Spectrum, aquele em que se esperavam 20 minutos para a cassete carregar o jogo, que felicidade! Entretanto, e face às minhas diferentes etapas profissionais, o “marketing” acabou por se juntar à festa das minhas preferências. Para juntar à festa decidi acrescentar a “conquista global” também. Sempre que tenho oportunidade, gosto de poder dizer, em jeito de piada, que “há já muitos séculos que os Portugueses são grandes responsáveis pelo fenómeno da globalização”.

Foquei-me nos meus gostos, aptidões e decidi: a minha próxima etapa profissional teria que ser um mix dos meus “sabores” preferidos, ou pelo menos estar mais perto de um objectivo - do conjunto “tecnologia, marketing e global”!

Ao pôr a mão na massa, constatei nos meses seguintes, que em Nova Iorque existem, de facto, muitas oportunidades de trabalho, mas também percebi que existe muita gente no encalço delas. Afinal na ilha de Manhattan cabem quase tantas pessoas como as que existem em Portugal Continental...mais milhão menos milhão.

No ramo de tecnologia, São Francisco e o famoso "Silicon Valley" são o epicentro nos Estados Unidos. Mas, nos últimos anos Nova Iorque tem ganho terreno nesta área, com o aparecimento das empresas de tecnologia e "startups". O bairro de Flatiron, que já foi famoso em tempos pelas diversas fábricas e lojas de brinquedos, é agora conhecido como "Silicon Alley" ou pelo “beco da tecnologia”.

Descobri também, que os processos de entrevistas são todos únicos, sendo que uns são mais formais, outros não, uns são por videoconferência, outros por telefone ou presenciais. Em qualquer uma destas formas de seleção, sempre fui tratado com muita cordialidade, porém sempre de forma muito objetiva e direta, sem nenhum tipo de rodeios, muito ao estilo do mercado americano. Quando não se é um bom candidato, o entrevistador aborda o assunto diretamente sem problemas, não fazendo perder o tempo de nenhum dos dois.

As minhas experiências aqui, tanto no mundo empresarial como no social, são sempre nesta base, tratar os assuntos sem rodeios. E passado algum tempo, consigo perceber que também comecei a ser direto e transparente, sentindo até que, eventualmente, me tornei mais eficiente, não perdendo tempo com “floreados”. Por exemplo, aquando uma das minhas entrevistas, lembro-me de dizer que não me considerava um bom candidato para aquela função e ao contrário do que haveria esperado no passado, por um momento de silêncio ensurdecedor ou até constrangedor, o entrevistador parou, refletiu e concordou, estabelecendo-se um cordial aperto de mão entre ambos, tendo cada um seguido o seu caminho. Mantivemos contato e no mês seguinte estávamos a marcar um café para discutir assuntos de tecnologia de marketing e para partilha de perspectivas empresariais.

Há cerca de um mês a sorte bateu-me à porta! Consegui juntar o útil ao agradável, comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia de marketing e na área de vendas globais. É verdade que demorou mais do que o que eu tinha planeado, mas valeu a pena esperar. Gosto de estar rodeado por colegas do mundo inteiro e por coincidência, mais uma vez, sou o único Português e o único Nuno... por enquanto!

Olhando para todo o meu percurso profissional do passado, sinto-me bastante sortudo pelas oportunidades que me deram e pelos resultados que consegui conquistar. Será que tudo tem uma razão de ser?

Sorte, destino ou trabalhar no duro, não sei qual será a condição mais forte ou se será a conjugação das três... O que sei é o quanto estou agradecido por tudo o que a vida me tem proporcionado e por me encontrar muito entusiasmado com o “tanto” que ainda vem pela frente.

VISTO DE FORA

Dias sem ir a Portugal: 107 dias.

Por aqui, nas notícias o tema preferido continua a ser política mundial entre a Coreia do Norte, Rússia e Estados Unidos.

Sabia que por cá mais de 600 acordos de investimento para novas empresas e empreendedores feitos em 2016.

Um número surpreendente no ano passado cerca de 7 Bilhões de Euros de fundos de capitais investimento em empresas em Nova Iorque (segundo a PWC).