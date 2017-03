Eu, mentirosa, me confesso

YANGON, MYANMAR - No escritório, todos sabem quem é quem, o que em Myanmar é sinónimo de conhecer o cargo profissional, etnia e a religião professada. Ninguém está imune. Em Novembro, recebi um email endereçado aos cristãos do escritório, solicitando uma contribuição para realizar a festa de Natal. Mas por que raio o meu nome estava naquela lista?!

Da minha varanda tenho vista para as principais religiões professadas em Myanmar. Logo na esquina da minha grande rua, vejo o templo hindu que várias vezes ao ano emana sons de tambores que entram sala (e noite) adentro. A igreja, a uns 50 metros, está em frente à rotunda-pagode budista que, por sua vez, tem um dos lados virados para a mesquita da rua 32. Tudo num raio de quatro esquinas e muito ruído.

Da minha varanda, tenho também vista para um dos prédios onde à entrada, junto ao elevador, está afixado um papel onde está escrito em letra grossa: “Não se arrendam apartamentos a ‘kalar’” [forma pejorativa para designar pessoas de pele escura e/ou muçulmanos].

Quem conhece esta vista de cor e salteado é a senhora das limpezas que vem religiosamente todas as quartas-feiras. Na mesma manhã, despacha o meu oitavo e o sétimo andar, da vizinha francesa. Progressivamente, comecei a notar uma diferença de tratamento. “Cara Ahla, podia por favor limpar o pó dos móveis?”; “Podia retirar as teias de areia que estão atrás (e à frente) dos armários?”; “Podia por favor lavar a casa de banho?” Muito obrigada e desculpe tanta maçada. Enquanto eu escrevia estas notas semanais com um crescendo sentimento de culpa, no sétimo andar, o apartamento estava sempre um brinco, nem pó, nem aranhas, o WC um mimo, e o chão digno do teste do algodão. Mais, a Ahla ainda deixava mel e tecidos trazidos da aldeia natal, presentinhos para a francesa.

Tentaram consolar-me, sugerindo que a Ahla deveria ser budista e talvez não pudesse matar aranhas ou qualquer outro animal. Mas eu sabia que não podia ser. Logo de início, antes de saber o seu nome, já tinha tinha sido apregoado que a senhora das quartas era cristã do estado de Karen.

Todos os dias, das oito às seis da tarde, o “guarda’ de serviço mantém-se por ali no rés-do-chão. Deve ter uns 80 anos, barba branca quase a tocar no peito e uma simpatia desmedida. Liga com frequência para falar, mesmo que seja óbvia a nossa incapacidade de comunicarmos na mesma língua. “Só para dizer à menina que não há água no depósito”, “Menina, não houve luz o dia todo, tenha cuidado quando voltar a casa, não venha tarde que vai estar tudo escuro”, “Menina, a conta da luz já chegou, quer que vá pagar?” E às seis, lá vai ele para o outro lado do rio Yangon, com breve passagem pelas mesquitas do centro da cidade para orações corridas e pequenos dedos de conversa.

Já o canalizador da esquina deve deter o recorde mundial de atendimento frequente ao mesmo cliente. Já sabe de cor os canos à casa. “Mestre? É a menina da Rua Pansodan!” Do outro lado, o mesmo riso irónico, “O que foi desta vez?” E lá vem ele em cinco minutos, não deve ter mais nenhum cliente e não precisa. A minha canalização dá conta do recado. O motor para bombear a água que gripou; o cano do telhado que rompeu; os ratos que roeram as ligações eléctricas do motor da pressão de água...

Dada a visita regular do canalizador, tentei “casá-lo” com as quartas-feiras para não me obrigar a enfrentar o trânsito infernal da hora de almoço e deixar a Ahla controlar as operações. Depressa compreendi que os dois não se suportavam. Ela dizia que ele era feio e não a respeitava. Ele dizia que ela era malcriada e não cuidava da casa. Continuei a a chamá-lo às quartas (porque será q os canos rompem sempre no início da semana??) e lá ia eu de fugida do trabalho acudir aos meus canos e tentar forçar uma convivência pacífica entre o canalizador e a senhora das limpezas. Desconfiava, tristemente, que essa antipatia estava relacionada com cor da pele e a fisionomia do mestre, muito provavelmente muçulmano.

Mas por que raio o meu nome estava naquela lista?! O impulso inicial foi escrever de volta a responder que havia um equívoco, que não pertenço a coisa nenhuma. Mas depois temi ofender alguns daqueles organizadores e, pior, transmitir a ideia de que eu não queria era pagar. O email também pedia para identificar outros cristãos do escritório que por lapso ou desconhecimento não estivessem incluídos, e o meu lado pouco católico quase caiu na tentação de “denunciar” alguns ausentes da lista. Porque não condenar a francesa a uma religião? Ainda me ri sozinha a pensar no efeito, mas decidi perdoar. E, claro, respondi ao email a dizer que “naturalmente contribuiria com muito gosto para o almoço de Natal”. Não passaram muitos horas até cruzar-me no corredor com uma das organizadoras a quem a minha “devoção” não passou despercebida: “E onde vais à missa ao domingo?”, perguntou em voz demasiada alta. Cruz credo, imaginei eu.

Antes do Natal, encontrei-me numa quarta à hora de almoço com a Ahla e disse-lhe que ia passar o Natal a casa. Aqueles olhos abriram-se: “Tu festejas o Natal?”. “Claro”, respondi. “Como assim?”, insistiu. Pensei pouco e não me saiu nada melhor: “Somos cristãos lá em casa” (enquanto fazia figas com ambas as mãos). Mais uma vez, a mentirinha inofensiva pareceu-me o caminho mais fácil. “A sério? Pensava que eras muçulmana!”, disse ela naqueles olhos arregalados.

O que eu fui confessar! Desde então, as aranhas que se cuidem! Não há fio de pó, a casa de banho está um mimo, o chão imaculado. Só ainda estou à espera do mel da aldeia para barrar as torradinhas da manhã.

Da minha varanda, o que eu gosto mesmo é da vista para o céu, ao som ronco dos autocarros e dos rapazes que apregoam os destinos das carreiras. Do cheiro a gente que passa, que lá do meu oitavo andar não tem cara, cor, nem credo.

VISTO DE FORA

Dias sem ir a Portugal: 82

Nas Notícias por aqui: O monge budista tristemente famoso por incitar à violência contra os muçulmanos foi proibido de proferir sermões públicos durante um ano depois de ter felicitado os assassinos de U Ko Ni, advogado muçulmano e conselheiro do governo de Aung San Suu Kyi.

Sabia que por cá: Durante algumas cerimónias religiosas budistas, os monges tomam os alto-falantes dos templos e pagodes e rezam incessantemente por vezes por mais de 48 horas seguidas. A ideia é que nunca haja uma única pausa nem seja perceptível a troca de turnos entre pregadores.

Um número surpreendente: Em Myanmar, mais de 45 milhões de pessoas (89, 8%) são budistas, 3,1 milhões de habitantes (6,3%) são cristãos, (2,3%), 1,1 milhões seguem o islão (embora não tenham sido contabilizados mais de um milhão de muçulmanos do Estado de Rakhine), 250 mil (0,5%) são hindus e 400 mil (0.8%) animistas.