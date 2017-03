Medo! Isto é fácil é para os mais novos!

NOVA IORQUE, EUA - Quando dei por mim, estava a fazer uma aula de snowboard, nervoso, eufórico e ainda mais ansioso. E pensei, mas porque me fui meter neste filme?

Talvez por casmurrice ou por necessidade de viver a aventura, ou talvez pelos dois, decidi enfrentar o medo da velocidade e equilíbrio.

Em resultado deste teste, comecei por experimentar a prática de desportos de neve, que há uns anos eram apelidados de radicais. Fácil mesmo seria ser casmurro e concordar comigo mesmo que não há necessidade para tal, com tantas outras coisas para fazer…

Porquê a necessidade de uma pessoa com duas décadas como adulto, de começar a fazer snowboard? Há uns anos atrás quando tentei, a resposta tinha sido: isto é demasiado difícil, demasiado complicado, não é para mim. Porém, o ser casmurro acho que fez o tiro sair pela culatra, e porque não?

Uma das influências das amizades e das experiências nova iorquinas, acaba por forçar o ideal de que tudo é possível. As conversas terminam sempre focadas no que já se conquistou para se conseguir chegar mais perto da meta versus pelo que não se conseguiu. Por exemplo, quando comentava que pensava/gostava de fazer snowboard, nos diálogos seguintes com amigos, eles davam sempre ênfase ao onde e de como o fazer, sem valorizar se se seria difícil concretizar ou não. É realmente Interessante entrar numa miopia, olhando para o que se concretizou no encalço do objetivo, em vez de valorizar as dificuldades.

Quando dei por mim, estava a fazer uma aula de snowboard, nervoso, eufórico e ainda mais ansioso. E pensei, mas porque me fui meter neste filme? Eu sempre fui tranquilo e sempre evitei “coisas” relacionadas com velocidade ou perigo. Acordei comigo que iria tentar uma vez e caso fosse doloroso não iria repetir a experiência. Olhando à minha volta, apercebi-me que era o único adulto e passados apenas trinta minutos, ainda estava a tentar levantar-me quando os meus colegas, muito mais jovens, já estavam a descer a colina, como a mesma naturalidade como se estivessem, simplesmente, a andar.

A primeira aula foi interessante. Claramente não obtive os melhores resultados da "turma", mas ficou a curiosidade para tentar outro vez noutro dia. Umas aulas depois, apliquei a minha teimosia para persistir em aprender, e continuei a tentar e a tentar, e várias aulas se seguiram.

Felizmente, para equilibrar os meus níveis de medo e euforia, este é um desporto sazonal!

Normalmente de Dezembro a Março, em diversas montanhas dos Estados Unidos.

A minha ansiedade e medos ficam condicionados, não só pelo calendário mas também pelo custo do desporto. Com estes limites considero o medo saudável e umas vezes por ano continuo a experimentar e melhorar, lentamente... à minha velocidade...à minha maneira....

Depois do grande nevão que atingiu Nova Iorque a semana passada, juntamente com um grupo de amigos, decidimos que seria uma boa ideia ir até às zonas montanhosas do Estado De Nova Iorque, as montanhas Catskills e praticar snowboard. Mais uma prova que a casmurrice continua a acompanhar-me. Muitos outros nova iorquinos tiveram a mesma ideia, e quando cheguei fez-me lembrar as filas para as praias da Costa da Caparica nas semanas de verão. Outros como eu, viajaram mais de duas horas de carro para chegar. Ao chegar, aluguei o meu equipamento e começou mais um sábado de neve, o último do ano. Vamos lá enfrentar esses medos, mas com diversão, pensei corajosamente.

Ao contrário do primeiro dia já consigo estar de pé na prancha. Aos poucos consegui relaxar um pouco mais, e aproveitar o cenário lindo de neve à minha volta.

A neve sempre me faz recordar algo que nunca tinha tido acesso, pois só em adulto é que assisti a nevar pela primeira vez. Juntar os medos às conquistas acaba por transformar fel em mel!

Sinto necessidade de agradecer as minhas experiências pelo mundo, que me deram e que continuam a dar-me muitos medos, mas também, e consequentemente, a dar acesso a muitas conquistas, em especial aqui e às de Nova Iorque. Por cá, o constante incentivo de que tudo é possível, inclusive a de um adulto que nunca tinha experimentado desportos “radicais”, conseguir descer uma montanha em snowboard, é fantástico!

VISTO DE FORA

Dias sem ir a Portugal: 76 dias

Por aqui, nas notícias o tema preferido continua a ser sobre comentários do atual presidente e das últimas leis para emigrantes, refugiados e planos de saúde.

Sabia que por cá existem mais de 330 estâncias de ski/snowboard nos EUA.

Um número surpreendente, é que a tempestade Stella trouxe 20cms de neve ao Central Park e quase um metro e meio de neve em partes do Estado de Nova Iorque.