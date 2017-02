O Ano da Graça de Dois Mil e Dezassete em Dez Tweets

AALESUND, NORUEGA - Pérolas informativas com menos de 140 caracteres recolhidas por um português que vive na Noruéga e tenta perceber esta "Nova Ordem Mundial" pós eleição de Donald Trump

No Pólo-Norte, quando está um frio inv(f)ernal passa-se mais tempo ao computador a ler notícias alarmantes que na rua a congelar o nariz. O resultado é que toda a gente por aqui anda com os cabelos em pé, mesmo sem vento, por causa da situação política internacional. Para tentar colmatar as minhas declaradas incapacidades de compreensão desta Nova Ordem Mundial, tenho-me posto à conversa com amigos do outro lado do Atlântico, para lhes perguntar em primeira mão “Mas o que raio é que vocês pensam que estão para aí a fazer?”. Segue-se o resultado das explicações, recolhidas entre Trumpeteiros, Hilariantistas e também entre pessoas mentalmente estáveis e intelectualmente válidas; procurei acima de tudo ouvir Trumpeteiros, porque são os mais difíceis de entender. Apresento-vos agora aqui os resultados sob a forma de tweet – pérolas informativas com menos de 140 caracteres.

(nota de tradução: no português, a expressão “Fail!” foi substituída por “Borregou!” e evitou-se activamente o uso de superlativos como “tremendo”, “horrendo”, etc.).

1) Aplicar a um país com a dimensão demográfica de um continente o modelo social de países com meia dúzia de gatos-pingados não dá. Borregou!

2) Pôr as pessoas a pensar já não serve. Pôr as pessoas a sentir é mais moderno. Assim votam com os pés em vez da cabeça. Borregou!

3) Em retrospectiva, Obama prometeu ao eleitorado uma governação moderada e entregou uma governação de esquerda iluminada. Borregou!

4) Make America Great Again foi usado por Reagan e Clinton antes de Trump. Stronger Together foi usado por Mussolini antes de Hillary. Borregou!

5) As pessoas que se queixaram das promessas malucas de Trump foram as que se queixaram de que ele não estava a cumprir as promessas. Borregou!

6) Para muitos americanos, a liberdade de poder dar um tiro no pé é mais importante que saber que a conta do hospital já está paga. Borregou!

7) Vivemos na ficção de que os EUA são o papá a quem telefonamos para resolver os problemas decorrentes das asneiras que fizemos. Borregou!

8) Nesta história recente, são os conservadores que são os radicais. São os liberais que querem manter o status-quo. Borregou!

9) Os deploráveis querem os empregos dos chineses porque não têm emprego nenhum. Quando tudo melhorar, vão querer mudar de emprego. Borregou!

10) Os portugueses sabem que a culpa é do mexilhão. Neste caso o mexilhão é o imigrante, o intelectual, o gay, a mulher, o árabe. Borregou!

É isto. Espero que ajude.

PS: como achei inusitada a parcimónia imaginativa destes slogans políticos, fui à procura de um “gerador de slogans” na net – um algoritmo que junta palavras-chave e debita o resultado. Quando escrevi “America, Great”, o resultado foi: “Too Orangey For America Great”. No tempo em que estamos, as máquinas também já gostam de opinar. Experimente: http://www.procato.com/slogan+generator/

VISTO DE FORA

Dias sem ir a Portugal: 190 dias

Nas notícias por aqui: Até figuras secundárias da política americana, como Milo Yiannopoulos (um Internet Troll de extrema-direita) têm direito a primeira página nos noticiários noruegueses... (Fonte)

Sabia que por cá… Existe uma forma universal e informal de participação voluntária activa na ajuda à comunidade chamada “dugnad”. É como se todos os habitantes do país fizessem questão de fazer voluntariado. Há “dugnad” para a escola dos filhos, para o bairro, para a cidade, para o clube desportivo a que se pertence. E não há literalmente ninguém que lhe queira escapar...

Um número surpreendente : O produto interno bruto da Noruega é 62 025 USD/habitante. Dos países da OCDE, só a Suíça, a Irlanda e o Luxemburgo apresentam um valor superior. O produto interno bruto de Portugal é de menos de metade deste valor (29 694 USD/habitante). (Fonte)