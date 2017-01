O Cantar do Galo

MACAU - De um dia para o outro, passamos de decorações de bonecos de neve e do gordinho de barbas brancas para o animal do ano que se aproxima - neste caso o Galo de Fogo

Por mais tempo que passe, terei sempre a sensação que Macau está constantemente em festa. Depois da época festiva do Natal e da passagem do ano, há uma certa tendência para “descansar” dos excessos cometidos. Corrijo: havia. Desde que vim para Macau que esse círculo comportamental foi quebrado. Logo depois de abrir os presentes e de gritar as doze badaladas é tempo de nos prepararmos para o Ano Novo Chinês, um dos momentos mais bonitos da RAEM.

De um dia para o outro, passamos de decorações de bonecos de neve e do gordinho de barbas brancas para o animal do ano que se aproxima - neste caso o Galo de Fogo –, carregado de caracteres chineses banhados a tons de vermelho e dourado. Há uma explosão de cor em Macau e as montras das lojas ordenam o muito trabalho a fazer para receber o novo ano. É tempo de limpar a casa, pagar as dívidas, deitar fora o velho, afastar o azar e abrir as portas para o novo ano que aí vem, que, no fundo, se espera cheio de sorte e fortuna. Mas mais do que isso, é tempo de reunir a família, perdoar as ofensas e reforçar laços.

Eu, e tantos outros portugueses, vamos tentando assumir e cumprir as tradições, salvam-nos os nossos amigos locais e alguns estudiosos que, pacientemente, nos explicam os porquês e nos enumeram todos os passos para termos sorte. Supersticiosos ou não, ninguém quer o azar a morar na sua casa, certo?

As teorias são muitas, e o Ano Novo Chinês é muito mais do que “isto dá sorte” e “isto dá azar”. Confrontada com a diversidade de fontes e mitos, pedi a uma amiga próxima que contasse aos leitores da Visão como festeja e quais as tradições que cumpre nesta grande festa. Depois de um brincalhão “vocês nunca vão entender certas coisas que os chineses fazem”, lá começámos a viagem.

Primeiro ponto: este é um dos momentos mais importantes para a cultura chinesa. É a maior migração do mundo. É a festa da família, uma espécie de Natal. É uma nova oportunidade, é altura de fazer as pazes, de deitar fora o velho e receber o novo, de renovar energias. É tempo de chamar a sorte e mudar a vida.

Segundo ponto: A data nunca é fixa, o novo ano é definido pela segunda lua nova após o solstício de inverno, que, por norma, ocupa lugar entre o final do mês de Janeiro e início de Fevereiro. Este ano, 2017, o primeiro dia do novo ano é 28 de Janeiro. “Tanto a véspera como os três primeiros dias são muito importantes, mas não podemos esquecer os primeiros 15 dias. As festas terminam no 15º dia com o Festival das Lanternas”, explica a Carolina, que todos os anos, se reúne com a família na véspera do novo ano. “Já aconteceu ser no primeiro dia do novo ano, mas por norma é na véspera”. Este encontro familiar acontece à mesa de jantar - “uma mesa que deve ser redonda, circular, para estarmos todos unidos” – onde é partilhada a comida. “No primeiro dia comemos vegetais. Comemos um prato feito com nabo e uma sopa mais doce”, contou. Também a forma da comida é tida em atenção, é que “coisas redondas indicam sempre união”, aquilo que se pretende para o novo ano.

Terceiro Ponto: Carolina explica que esta é a altura para visitar familiares e amigos numa tentativa de “reforçar os laços” e “levar coisas boas”. A casa deve receber muitos amigos e familiares e há determinados rituais a serem cumpridos, como por exemplo a oferta de chocolates e das pevides guardadas numa caixa de cor vermelha. Algo que Carolina chamou de瓜子.

“Eu guardo, e foi assim quem me ensinaram, pevides de melancia, mas pode ser de outros frutos. Guardo muitas - porque quantas mais melhor - numa caixa vermelha e sempre que os meus amigos, ou a família, me visitam eu ofereço como desejo de boa sorte, saúde e dinheiro para aquela pessoa. Mas eu também como e vou trincando as pevides, para ter muita sorte e muito dinheiro”, ri. A casa é decorada com tangerinas, um dos frutos mais importantes nesta festa. “Não é para comer, são azedas, simbolizam a felicidade”, conta.

Quarto ponto: A cor vermelha inunda esta fase do ano, seja na rua ou nas próprias roupas. O vermelho é personagem principal. “O vermelho é tudo de bom. É saúde, dinheiro, amor. O vermelho é muito bom e afasta o mau”. A cor está ligada à mitologia chinesa. Reza a lenda que o monstro Nián Shòu, uma besta que vivia no fundo do mar ou escondido na floresta, surgia anualmente, na véspera do ano novo, nas aldeias para comer animais e pessoas. Diz-se que uma vez um velho destemido enfrentou o monstro. Vestiu-se de vermelho, decorou a sua casa com fitas dessa mesma cor, lançou foguetes e tocou tambores. O monstro, com medo do barulho e intimidado pela cor encarnada, fugiu e nunca mais apareceu. Importante será dizer que todas as cores têm um significado, assim como os alimentos, seja no tipo ou altura em que devem ser comidos. Também as flores têm significados específicos, por exemplo, “o bambu deve ser oferecido quando queremos que a pessoa tenha sorte nos negócios e na carreira”.

Quinto ponto: Os panchões e foguetes. Quem quer ter sorte tem de ir queimar panchões ou foguetes. É obrigatório. Macau tem vários pontos para o lançamento de foguetes e queima de panchões. Cheira a pólvora em tudo o que é lado e as crianças, as mais destemidas, gritam para afastar o azar. Quanto mais panchões ou foguetes melhor, quanto mais barulho, para mais longe os monstros e maus espíritos vão.

Sexto ponto: o Lai Si. O ato de oferecer está muito enraizado na cultura chinesa. O Lai Si representa isso mesmo. É um envelope – pode ser de outras cores, mas o vermelho é uma aposta segura – com dinheiro lá dentro. “Dá-se o que se quiser, podem ser 20 patacas [pouco mais de 2 euros] ou outros valores altos.” Dita a regra que quem dá são os casados aos solteiros, os patrões aos empregados, às crianças pequenas, ou aos jovens casais. Afinal, o que conta é o ato de doar e desejar boa sorte. “É como se fosse um pequeno contributo para o futuro dos jovens ou daqueles que ainda não constituíram família”. Há ainda quem diga que se deve manter um lai si dentro da carteira durante o ano todo para atrair o dinheiro. “Mas isso, eu não faço”.

Sétimo ponto: Nesta época, os templos por Macau espalhados enchem-se de papéis com desenhos, pedidos e agradecimentos escritos como se de poemas se tratassem e muito, muito, MUITO, incenso. “Diz-se que quem chega primeiro ao templo vai ter mais sorte porque os deuses ficam contentes. Por isso é que é bom ir ao templo logo no primeiro dia do novo ano”, explicou a Carolina, que nunca vai no primeiro dia. Por experiência própria, o ano passado, cumprir esta tradição tornou-se uma verdadeira odisseia. De vestido vermelho, marquei presença no Templo de Á-Má e quis, tal como me ensinaram, desejar o bem geral e a evolução da humanidade, colocando os paus de incenso a queimar num grande pote de areia e cinza. Todo este processo teria sido rápido se não estivessem centenas de pessoas a fazer o mesmo. O ar era irrespirável e os olhos choravam de tanto fumo. Tentei, juro que tentei. No dia seguinte parte do templo incendiou-se, signifique isto o que significar...

Oitavo ponto: Macau tem algo que os outros não têm: casinos. Em que sítio é que a sorte é muito bem-vinda? Nas mesas de jogo, claro. Na sua azáfama normal, os casinos estão mais do que cheios nesta época. Por ordem do Governo, até os funcionários públicos – que estão proibidos de entrar nos espaços de jogos durante todo o resto do ano – podem entrar e jogar nos três primeiros dias do Ano Novo Chinês. “Há quem tenha deixado a tradição do templo para ir para os casinos”, diz, entre risos. A ouvir a conversa estava Filipe, nascido e criado em Macau, que riu logo após as palavras de Carolina. “Eu vou sempre ao casino. Para ter dinheiro”, confessa. As suas comemorações não são muito diferentes das da Carolina. “O que importa é estar com a família, mesmo que não estejam a fazer nada. Partilhar a comida. Não é importante a decoração, as cores, não, isso não. Só a família”, continuou Filipe.

Nono ponto: o Galo. Reza a lenda que Buda convidou todos os animais para uma festa do ano novo, mas apenas 12 apareceram. Buda atribuiu a cada animal um ano, de acordo com a ordem de chegada, e a responsabilidade de praticarem o bem. Assim, o ano de nascimento de cada um de nós corresponde a um animal e a nossa personalidade adquiriu características do animal correspondente. Este é o ano do Galo de fogo, e dizem os peritos que será um ano cheio de energia dinâmica, de mudanças, de novas ideias e oportunidades. Atribuem-se ao galo características como coragem, honestidade e ambição. Este ano o Galo irá mostrar-se ao mundo, enquanto os restantes animais, diz a lenda, estarão a trabalhar no bem do planeta.

Décimo ponto: 恭喜發財 – Kung Hei Fat Choi – Feliz Ano Novo

(P.S.: Há muito mais a dizer, muito mais a explicar, muitas tradições não explicadas nesta crónica. Falar desta grande festa de família é falar de tradições muito próprias. E os dois exemplos simpaticamente cedidos são apenas isso, exemplos de duas famílias que nos contaram como festejam o novo ano. Aconselho os interessados a explorar e a maravilharem-se com este mundo de magia.)

VISTO DE FORA

Dias sem ir a Portugal: 159.

Nas notícias por aqui: Foi aprovado, na Assembleia Legislativa, um voto de pesar pela morte do ex-presidente de Portugal, Mário Soares. A proposta foi apresentada pelo deputado José Pereira Coutinho e, apesar de aprovada, recebeu cinco votos contra e duas abstenções.

Sabia que por cá… Os sapatos ficam junto à porta de casa (dentro ou fora). Sapatos que andaram na rua trazem lixo para dentro de casa, portanto não é incomum estarmos todos descalços quando alguém oferece um jantar em sua casa.

Um número surpreendente: “Estima-se que, diariamente, sejam feitas mais de 80 milhões de viagens até à próxima sexta-feira [27 de Janeiro, véspera do Ano Novo Lunar”. (jornal Hoje Macau, terça-feira, 24 de Janeiro)