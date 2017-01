Feliz ano 29!

NAGOYA, JAPÃO - Continuamos em Nagoya, os termómetros baixam aos -2°C e a máxima bate nos 4°C. Está um calor esquisito

"É inverno

Já gela no bidé

Quero lavar os pés e não posso

É lixado não é?"

Continuamos em Nagoya, os termómetros baixam aos -2°C e a máxima bate nos 4°C. Está um calor esquisito e, pelas fotografias dos tabliers que me aparecem no Facebook, consta que em Portugal também.

Não há inverno em que não me lembre desta ilustre quadra datada dos anos 80, escrita por um primo meu, mais ainda desde que estou no Japão. É que, como se não bastasse estar frio, aqui não há bidés. Caso queira aquecer os pés tenho várias hipóteses, ou uso uns saquinhos que ficam quentes quando em contacto com o nosso corpo ou os mergulho na banheira, num alguidar ou na sanita. Posso ainda optar por ignorar o frio e andar como quase todos os bebés por cá, de pés ao léu.

Leio agora o que acabei de escrever e penso que a minha primeira rubrica de 2017 não podia ter começado de forma mais sui generis, por isso vou tentar tornar a vossa leitura mais aprazível.

No virar do ano são muitos os rituais dos portugueses e dos japoneses, mas em nada são iguais. O ponto comum a todos julgo que seja o afugentar das coisas más do ano anterior e os desejos para o próximo.



Ainda deve estar para nascer quem, à meia-noite, de cuecas azuis claras vestidas e depois de um jantar bem regado, consiga subir a uma cadeira e ficar apenas com o pé direito assente, comer 12 passas enquanto faz a contagem regressiva e pedir 12 desejos (mas alguém se lembra de doze desejos?) ao mesmo tempo que brinda com champanhe e dá beijos e abraços aos que o rodeiam, atira moedas para o ar e bate tachos e panelas. Cá para nós que ninguém nos ouve, ou entram no ano engasgados ou com uma panela enfiada na cabeça.



No que toca às celebrações de ano novo os japoneses são bastante supersticiosos e cumpridores da tradição e para eles este é um evento familiar para celebrar de forma tranquila e espiritual.

De 31 de dezembro a 4 de janeiro o país pára e muitas pessoas viajam para ir ao encontro das suas famílias. As casas e os jardins são limpos e cuidados e muitos comerciantes dão uma cara lavada às suas lojas. A este ritual dá-se o nome de susuharai, que significa desapego às coisas velhas e inúteis como forma de purificação.

No dia 31, em vez do fogo de artifício, o que ouvimos são as 108 badaladas dos Templos Budistas mas se não se sair de casa, como foi o nosso caso, não se ouve mesmo nada, por isso a hipótese de festejar à tuga batendo tampas e assobiando à janela está completamente fora de questão.

De acordo com as crenças budistas, as 108 badaladas representam os 108 pecados e os desejos mundanos do homem e o tocar do sino serve para afastar esses desejos, de forma a que o homem possa entrar purificado no novo ano.



Começou o ano 29 da Era Heisei, do imperador Akihito. Hatsumode é o nome dado à primeira visita do ano a um Santuário, visitas essas que ocorrem durante estes primeiros dias. Os templos enchem-se de gente que, em romaria, vai pedir sorte, saúde e conforto aos deuses.

Nós, pelo segundo ano consecutivo, também nos juntámos à romaria do dia 1 de janeiro e cumprimos uma recente tradição. Depois de algum tempo de espera por entre árvores seculares e já com 3 moedinhas no bolso chegámos à frente do templo e lançámo-las para um monte que mais parece a Caixa-Forte do Tio Patinhas, fazendo depois o nosso mais profundo desejo para este ano. No regresso passámos calmamente pelas barraquinhas de petiscos com um sorriso nos lábios, as mãos geladas e um amuleto com galos em riste.

Por estes dias há outra tradição comercial que só podia ser japonesa. Todas as lojas vendem "sacos da sorte” (sempre vermelhos) a preços apetecíveis e quem os compra não faz ideia do que lá está dentro. O entusiasmo da surpresa de quem tenta a sua sorte supera qualquer desilusão. Os sacos têm vários preços e podem conter alimentos ou artigos de higiene, decoração, vestuário. No caso deste último pode-se comprar um saco com "S", "M" ou "L". Simples!

Nós ainda não tentámos a nossa sorte.

Do início para o fim de janeiro que se aproxima já soprei as velas dos meus 35 anos, assisti a um dos maiores nevões da minha vida, já marquei as datas importantes na nova agenda e tracei planos como todos os demais. Esta vida de emigrante no Japão continua a ser uma aventura cheia de descobertas diárias e de histórias para contar.



Despeço-me em vénia com um Akemashite omedetou gozaimasu! (o que os japoneses dizem quando vêem alguém pela primeira vez no ano). A neve tocada a vento está a bater nas janelas e eu tenho um bidé para improvisar.

VISTO DE FORA:

Dias sem ir a Portugal: 139

Nas notícias por aqui... foi concluída a construção de um muro ao longo da costa da cidade de Rikuzentakata, que foi devastada pelo tsunami de 11 de março de 2011. O muro tem 12,5 m de altura e estende-se por dois quilómetros, numa área onde antes do tsunami existia uma floresta com cerca de 70 mil pinheiros. Apenas um pinheiro sobreviveu à devastação. Será também construído, no interior do muro, um memorial dedicado às vítimas.

Sabia que por cá… Donarudo Toranpu é como se pronuncia o nome do recém eleito Presidente dos EUA.

Um número surpreendente: 3% é a actual taxa de desemprego no Japão.