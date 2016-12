O tema para a crónica de Dezembro era evidente... venho falar da experiência de passar o Natal no Verão

A vivência das estações do ano no hemisfério Sul, no oposto do hemisfério Norte, foi e continua a ser para mim o aspecto de maior dificuldade de adaptação na América Latina e já lá vão cinco anos. Mais difícil do que choques culturais, distâncias ou considerações de segurança... é uma sensação quase física de que algo está realmente ao contrário. Como naquele cartoon da Mafalda em que a heroína e o Manolito olham para um globo terrestre à procura da Argentina e depois exclamam algo como “Que horror! Estamos de cabeça para baixo!!!”.

Os invernos parecem-me eternos (mesmo em São Paulo, onde na realidade só tinha um mês de inverno em Julho), em boa parte porque no Inverno a Sul não há uma festa com o simbolismo do Natal para aliviar os dias frios da estação, algo para assinalar a chegada de dias mais longos, uma festa de Luz que nos aqueça, que nos faça desejar a Paz mundial e querer abraçar repentinamente o colega chato do escritório. Nada. Só mesmo a temporada de neve, cada vez mais curta, cortesia do aquecimento global, e uma temporada de chocolate com churros num café basco em Santiago. Nada disto compete com o feed do Facebook que por essa altura anda cheio de fotos das férias de Verão no hemisfério Norte, praias, Santos Populares e pratos de caracóis... a inveja é uma coisa lixada. Quando por fim chega o Verão aqui, ao outro lado do mundo, parece uma coisa já meio sem novidade (afinal estão por fim a chegar às lojas as roupas que vi desfilar por esse Instagram fora há quase 6 meses, tema que dava para toda uma crónica...). E depois vem o Natal... e não é bom? É, mas por vezes sinto que a soma de duas coisas boas: o Verão e o Natal, não agrega valor da mesma forma que a soma de uma coisa negativa com outra positiva, tipo: o Inverno e o Natal.

Voltando ao simbolismo da luz. Muitos rituais natalícios, sobretudo no norte da Europa estão associados ao equinócio de Inverno, a essa tensão entre a escuridão e a luz. Ora, deste lado do mundo a estas alturas do Verão os dias são longos, o que é bom!! – mas em contrapartida não há grande tradição em Santiago de iluminar a cidade para o Natal. Aliás, como se lamuriava um colega sevilhano que em tempos tive por aqui: “Nem ao menos fazem uma procissão!”. Honra feita aos países na linha do Equador onde os dias são relativamente curtos ao longo de todo o ano, o que é mau!! – confesso que isso me custou enquanto vivi no Brasil. Mas, em contrapartida, mesmo no Verão podem disfrutar das iluminações de Natal. Tenho uma amiga a viver em Medellín, e parece que por lá o assunto das luzinhas de Natal é coisa séria. Por aqui, as luzinhas de Natal ficam um pouco limitadas à decoração dos centros comerciais. Imaginem por um momento: pais natais, pinguins, estrelinhas da neve e ao lado o escaparate da moda praia e fatos de banho em promoção. Ou uma árvore de Natal ao lado de palmeiras. O mundo está realmente ao contrário por aqui. A decoração de Natal de que mais gostei foi um presépio que vi na Ilha da Páscoa há dois anos. Era um presépio de madeira com uma estética claramente rapa nui e estava em exposição na rua, mais ou menos a meio da avenida principal de Hanga Roa, a capital da ilha. Mesmo tratando-se da cidade principal, tem uma vivência de aldeia e, talvez por isso, tinham depositado várias cartas dirigidas ao menino Jesus no presépio, bem ao pé das palhinhas. Uma delícia.

Nas edições especiais de Natal dos jornais de cá, os chefs do momento por vezes propõem alternativas mais chilenas ao menú de Natal, leia-se, alternativas mais compatíveis com o calor que faz por cá nesta época do ano! Nunca tinha pensado nisso, antes de experimentar um Natal a Sul, mas a verdade é que os pratos que tradicionalmente e emocionalmente associamos ao Natal são pratos de Inverno, do nosso Inverno europeu, pratos para aquecer até a alma, hipercalóricos. Fico a suar só de pensar no vinho quente. Há muitos portugueses e outros estrangeiros que optam por passar cá o Natal, seja porque querem ver esta coisa de passar um Natal no Verão e contar como foi, seja porque a viagem para casa é longa e cara, ou porque a maioria tem poucos dias de férias no Chile (15 dias úteis para ser mais exacta). As pessoas juntam-se, num conceito de família alargada, dividem-se tarefas e receitas, atribuem-se amigos secretos. Encomenda-se o bacalhau a uns senhores galegos que são importadores, descobrimos que as sopaipillas que são feitas de abóbora, bem esticadinhas e temperadas com açúcar e canela, em vez de tomate com ají e cebola, até dão umas excelentes filhoses. Mesmo com o dia a pôr-se depois das nove da noite, sem luzinhas de Natal na rua, nem a bendita procissão, conseguimos recriar algo desse ambiente de Luz que é afinal o que representa o Natal à volta do mundo.

