No coração da Ribeira

Há umas semanas falávamos aqui da oportunidade de dormir nas caves Sandeman ( The House of Sandeman Hostel & Suites) em Vila Nova de Gaia. E no início destas Se7e propostas sublinhámos a importância crescente do enoturismo em Portugal. Pois bem, é mesmo uma forte tendência. Vem isto a propósito da Gran Cruz House, projeto do maior exportador de vinho do Porto que quis abrir uma guest house de excelência (com apenas sete quartos) bem no centro da Ribeira, com o Douro logo ali, do lado de lá das janelas. Um dos pisos deste edifício do século XVII agora recuperado é ocupado pelo restaurante Casario (com carta assinada pelos chefes Miguel Castro e Silva e José Miguel Guedes).