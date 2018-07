Kylian Mbappé vai doar todo o dinheiro que ganhou no Mundial

Com apenas 19 anos, Kylian Mbappé foi um dos jogadores que mais se destacou na seleção que acabou de se sagrar campeã do mundo de futebol, na Rússia. Mas o sucesso parece não lhe ter subido à cabeça, e cumpriu a promeça de doar a totalidade dos prémios recebidos durante o Mundial de futebol. Ao todo, Mbappé, tal como os demais companheiros de equipa receberam cerca de 20 mil euros por cada um dos sete jogos realizados, mais um bónus a rondar 300 mil euros pela conquista do título. Ou seja, um total de 440 mil euros.

A notícia é avançada pelo jornal francês L'Équipe, que afirma que o jogador tem intenção de doar o prémio a uma associação, a Premiers de Cordée. Esta organização não governamental planeia atividades desportivas, incluindo o futebol, e leva-as até algumas crianças hospitalizadas ou incapacitadas em certas regiões mais carenciadas de Paris.

Segundo o jornal, o avançado tinha já apadrinhado a ONG e costuma fazer visitas regularmente.