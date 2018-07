França é campeã do Mundo!

Mario Mandzukic (18 minutos), na própria baliza, Antoine Griezmann (38), de grande penalidade, Paul Pogba (59) e Kylian Mbappé (65) apontaram os tentos dos franceses, enquanto Ivan Perisic (28) e Mandzukic (69) faturaram para os croatas.

Os gauleses tornar-se a sexta seleção a 'bisar' o título mundial, depois de Itália, Uruguai, Brasil, Alemanha e Argentina, sendo que conquistaram o primeiro fora, depois do triunfo em solo gaulês, em 1998, selado com um 3-0 ao Brasil na final.

A final do Mundial não registava tantos golos desde 1966, há 52 anos, quando a anfitriã Inglaterra superou a RFA por 4-2, após prolongamento, sendo que o recorde, de 1958 (5-2 do Brasil à Suécia), ficou apenas a um tento.

Modric conquista Bola de Ouro e Mbappé eleito o melhor jogador jovem

O médio Luka Modric conquistou hoje a Bola de Ouro, o prémio de melhor jogador do Mundial2018 de futebol, que decorreu na Rússia, apesar da derrota da Croácia na final perante a França (4-2)

O jogador de 32 anos, que alinha no Real Madrid, foi titular em todos os sete jogos disputados pela seleção croata, tendo marcado dois golos, e foi determinante na caminhada da equipa de Zlatko Dalic até à final, naquela que foi a melhor participação de sempre da Croácia.

Kylian Mbappé, de 19 anos, foi eleito o melhor jogador jovem do torneio, depois de ter marcado quatro golos pela França, incluindo um na final, e Thibaut Courtois, que ajudou a Bélgica a alcançar o terceiro lugar, foi nomeado o melhor guarda-redes da prova.

O avançado Harry Kane, com seis golos, foi o melhor marcador deste Campeonato do Mundo, tornando-se no segundo jogador inglês a alcançar esse feito, depois de Gary Lineker, em 1986, no Mundial do México.