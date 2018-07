Sei o que fizeste durante o Mundial. Gigante da pornografia online revela os dados que recolheu durante os jogos

É hábito do gigante da pornografia online Pornhub publicar online as suas análises ao tráfego da plataforma durante acontecimentos de relevância mundial. Desta vez, claro, o alvo foi o Campeonato do Mundo de Futebol. E a primeira conclusão é que depois do início do primeiro jogo, as buscas por "football" e "soccer" (não há distinção em português) duplicaram e continuam mais elevadas do que a média.

Mas e quando é preciso escolher entre a pornografia online e ver o jogo da seleção nacional? O PornHub avaliou a queda média de tráfego durante os jogos de cada país tanto durante a fase de qualificação como agora na eliminatória. Na primeira, os utilizadores do Senegal foram os que mais abriram mão do consumo de pornografia - o tráfego no PornHub no país caiu 47% enquanto a equipa nacional jogava. Portugal está no top 10 (em sétimo lugar) dos que mais trocaram a pornografia pelo futebol, com uma quebra registada de 37 por cento. Já australianos, russos, costa-riquenhos, franceses, britânicos, japoneses e sauditas não mudaram de hábitos por causa do Mundial e o tráfego nestes países só caiu 5 a 13 por cento.

Já nas eliminatórias o quadro foi diferente e aqui destaca-se o jogo dos oitavos de final entre Portugal e o Uruguai, que o PornHub define como a maior quebra de tráfego no site: 61% no Uruguai e 43% em Portugal. Seguiram-se o França-Argentina (com uma queda de 35 a 36% respetivamente), o Croácia-Dinamarca (39 e 36%) e o Brasil-México (33 e 12 por cento).