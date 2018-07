Bélgica vence Inglaterra e termina o Mundial em terceiro lugar

A Bélgica venceu hoje a Inglaterra, por 2-0, e garantiu o terceiro lugar do Mundial2018 de futebol, que está a decorrer na Rússia, obtendo a sua melhor classificação de sempre.

Em São Petersburgo, Meunier, logo aos quatro minutos, e Eden Hazard, aos 82, fizeram os golos dos belgas, que tinham como melhor participação o quarto lugar alcançado em 1986, no Campeonato do Mundo que aconteceu no México.

A Inglaterra, que levantou o troféu em 1966, termina na quarta posição, repetindo o feito de 1990, em Itália.

No domingo, França e Croácia disputam a final do Mundial2018, num duelo que vai decorrer em Moscovo.