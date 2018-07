Mundial 2018: Saiba quanto ganha o campeão do mundo

França, Bélgica, Croácia e Inglaterra. Uma destas será a equipa vencedora do Mundial de futebol de 2018. Só há uma taça, só há um campeão, mas todas as 32 seleções têm direito a um prémio de, pelo menos, 6.8 milhões de euros. No vídeo, saiba quanto é que a seleção que vencer o Mundial vai ganhar.