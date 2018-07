Rússia afasta Espanha nos penaltis

A Rússia apurou-se hoje para os quartos de final do Mundial2018 de futebol, ao derrotar a Espanha no desempate por grandes penalidades (4-3), após uma igualdade 1-1 no tempo regulamentar e prolongamento

Koke e Iago Aspas falharam os respetivos pontapés, defendidos pelo guarda-redes russo Akinfeev, enquanto do outro lado os quatro jogadores russos não falharam as respetivas conversões.

Começou melhor a Espanha, que, aos 12 minutos, se adiantou no marcador, beneficiando de um autogolo de Ignashevich, mas Dzyuba, aos 41, igualou na conversão de uma grande penalidade, marcada após mão de Piqué na grande área espanhola.

Nos quartos de final, a Rússia defronta no próximo sábado, em Sochi, o vencedor do encontro de hoje entre a Croácia e a Dinamarca.