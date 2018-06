Fernando Santos não garante William frente ao Uruguai

O selecionador de futebol de Portugal, Fernando Santos, revelou hoje que toda a equipa está apta para defrontar sábado o Uruguai nos oitavos de final do Mundial2018, persistindo apenas a dúvida quanto a William Carvalho.

"À partida, estarão todos aptos, mas o William teremos de ver daqui a algumas horas", disse, deixando a dúvida quanto à utilização do trinco da formação das 'quinas', totalista dos três desafios da fase de grupos.

Com mialgias de esforço, o médio tem sido poupado e hoje continuou a evoluir à parte, no treino em Kratovo (Portugal não trabalhou em Sochi), no qual se limitou a fazer corrida.

Com ou sem o único '6' puro da seleção em campo, Fernando Santos reconheceu que o grupo precisa e sente o apoio de todo o país - não há números, mas em Sochi dificilmente haverá mais de 1.000 adeptos a deslocar-se desde solo nacional.

"Esse apoio é muito importante. Sentimos o que acontece em Portugal. Sentimos essa união. Seria até muito interessante se os portugueses em todo o mundo pudéssemos dar as mãos e fazer uma corrente forte, pois sábado bem precisamos desse apoio", assumiu.

Portugal e Uruguai defrontam-se no sábado, pelas 21:00 locais (19:00 em Lisboa), em encontro dos oitavos de final do Mundial de futebol de 2018, marcado para o Estádio Fisht, em Sochi, com arbitragem do mexicano César Arturo Ramos.