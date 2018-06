França e Dinamarca foram pelo caminho mais fácil

A Dinamarca qualificou-se hoje para os oitavos de final do Mundial2018 de futebol, ao empatar com a já apurada França, no primeiro encontro sem golos da prova, a contar para a terceira jornada do Grupo C.

Os nórdicos, que só precisavam da igualdade para seguir em frente, ficaram no segundo lugar do agrupamento, com cinco pontos, contra sete dos gauleses.

Mesmo se tivesse perdido, no Estádio Luzhniki, em Moscovo, a Dinamarca teria atingido os 'oitavos', face ao desaire da Austrália por 2-0 face ao Peru, que, desta forma, ascendeu ao terceiro lugar, com três pontos, mais dois do que o conjunto da Oceânia, que terminou a prova com apenas um empate.