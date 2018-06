Benfiquista Carrillo marca na vitória de despedida do Peru

O Peru venceu esta terça-feira a Austrália por 2-0 em jogo a contar para o Grupo C do Mundial 2018 e ascendeu ao terceiro lugar com os mesmos pontos do conjunto da Oceânia.

O benfiquista André Carrillo, aos 18 minutos, e Paolo Guerrero, aos 50, apontaram os golos dos sul-americanos, num embate disputado em Sochi.