Uruguai arrasa anfitriã e garante primeiro lugar do grupo

Luis Suárez, aos 10 minutos, Denis Cheryshev, aos 23, na própria baliza, e Edinson Cavani, aos 90, apontaram os tentos dos sul-americanos, que jogaram contra 10 desde os 36, quando Igor Smolnikov viu o cartão vermelho, por acumulação de amarelos.

Nos oitavos de final, o Uruguai vai defrontar no sábado, em Sochi, o segundo classificado do Grupo B, às 19:00 (em Lisboa), enquanto a Rússia mede forças no domingo com o vencedor do mesmo agrupamento, em Moscovo, às 15:00 (em Lisboa).

Os possíveis adversários de uruguaios e russos são Espanha, Portugal e Irão, os conjuntos que decidem hoje quais os dois apurados do Grupo B.

No outro jogo do grupo, disputado à mesma hora, a Arábia Saudita consegiu terminar a prova com uma vitíoria, batendo o Egito por 2-1.