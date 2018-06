À boleia de Quaresma, com pânico no final

Não houve Ronaldo, apareceu Quaresma. Num gesto que se tornou a sua imagem de marca ao longo dos anos, o trunfo de Fernando Santos para agitar os jogos foi aposta inicial frente ao Irão e conduziu Portugal aos oitavos de final. De trivela, num remate com a parte de fora do pé, Quaresma arriscou à entrada da área, servido por Adrien, e fez o golo que garantiu a qualificação, à beira do intervalo.

Foi suficiente, mas a Seleção das Quinas não se livrou de um grande susto já em período de compensação, quando Amiri atirou à malha lateral da baliza de Rui Patrício nem um minuto após o Irão ter chegado ao empate, num penálti assinalado com recurso ao videoárbitro, por mão na bola de Cedric. Antes do golo iraniano, Portugal parecia seguro na liderança do Grupo B, porque no outro jogo Marrocos ia ganhando à Espanha, mas num ápice também os espanhóis marcaram e tudo mudou: em vez da Rússia, o adversário nos oitavos de final será o Uruguai (sábado, 19h, em Sochi), que hoje bateu a equipa da casa por 3-0 e venceu o Grupo A.

Sofrer até ao fim

Fernando Santos iniciou a partida com três alterações em relação ao duelo com Marrocos. Além da entrada de Quaresma para o lugar de Bernardo Silva, Adrien Silva foi aposta em vez de João Moutinho e André Silva substituiu Gonçalo Guedes. Depressa Portugal se instalou no meio-campo iraniano, mas a circulação de bola, lenta e sem desmarcações na frente, raramente incomodou o último reduto adversário. Ronaldo e João Mário ainda beneficiaram de remates em boa posição, nos primeiros dez minutos, e a partir daí só Quaresma mostrava alguma capacidade para acelerar o jogo. As trocas de bola em zonas mais recuadas serviam na perfeição os planos da seleção orientada por Carlos Queiroz, que em duas ou três ocasiões, em contra-ataque e em lances de bola parada, avistou com um certo perigo as redes de Patrício.

A um minuto do intervalo, Quaresma inventou um golo de levantar qualquer estádio e, logo a seguir ao descanso, Ronaldo teve nos pés a possibilidade de arrumar com as contas. Após ser alertado pelo videoárbitro, o paraguaio Enrique Caceres confirmou a falta sobre o capitão português, em plena grande área. Na conversão, Ronaldo permitiu a defesa de Beiranvand, e o Irão ganhou ânimo. A meia-hora do fim já Fernando Santos pedia calma para dentro de campo.

Com as substituições – Bernardo por Quaresma e depois Moutinho por João Mário -, o ímpeto dos homens comandados de Carlos Queiroz arrefeceu, até que, já em período de descontos, a bola desvia na mão de Cedric dentro da grande área. Após analisar as imagens, o árbitro assinalou penálti, Karim igualou o jogo e Portugal tremeu. Um golo do Irão afastava Ronaldo e companhia da Rússia, e só a falta de pontaria de Amiri, segundos depois, evitou o pior.