Colômbia arrasa Polónia e reentra nas contas do apuramento

A Colômbia bateu a Polónia por 3-0, em encontro da 2.ª jornada do Grupo H do Mundial 2018. Os colombianos somam os primeiros três pontos nesta prova e vão discutir o apuramento com o Senegal na derradeira jornada. Senegaleses e japoneses lideram com quatro pontos cada, depois de terem empatado a duas bolas esta tarde.

A Polónia, por seu turno, ficou arredada dos oitavos de final da competição, o somar a segunda derrota em outros tantos jogos.