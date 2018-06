Kross salva Alemanha nos descontos

Foi só no 95º minuto de jogo que a Alemanha conseguiu vencer a Suécia por 2-1 e deixar em aberto todas as contas da qualificação.

No primeiro tempo, a Suécia conseguiu aguentar a forte pressão do adversário para num rápido contra-ataque inaugurar o marcador na sequência de uma falha de Toni Kroos com Toivonen a fazer um 'chapéu' a Neur depois de um passe de Forsberg.

No início do segundo tempo, Reus restabeleceu a igualdade, mas a Suécia parecia conseguir aguentar o empate até ao apito final. A Alemanha com menos um (expulsão de Boateng) não desistiu e viu o esforço premiado com o golo de Kross, no último lance da partida.

Na última jornada, o México defronta a Suécia e a Alemanha joga contra a Coreia do Sul. Nesnte momento, os mexicanos lideram com seis pontos, Suécia e Alemnha têm ambas 3 e a Coreia do Sul zero.