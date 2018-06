Nigéria vence Islândia e pressiona Argentina

A Nigéria ascendeu hoje ao segundo lugar do Grupo D do Mundial de futebol de 2018, atrás da já apurada Croácia, ao bater a estreante Islândia por 2-0, graças a dois golos de Ahmed Musa.

O avançado do Leicester marcou aos 49 e 75 minutos, repetindo o 'bis' conseguido na edição de 2014, então num desaire por 3-2 com a Argentina, com a qual vai decidir o apuramento na última ronda, marcada para terça-feira.

Os nigerianos contam três pontos, contra um dos argentinos e dos islandeses, que poderiam ter reduzido aos 83 minutos, mas Gylfi Sigurdsson falhou uma grande penalidade, ao atirar por cima da barra, após falta do futuro benfiquista Ebuehi.