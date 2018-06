Dinamarca fica a um ponto da qualificação

A Dinamarca e a Austrália empataram hoje 1-1, em encontro da segunda jornada do grupo C do Mundial de futebol de 2018, disputado em Samara.

Os dinamarqueses cedo se adiantaram no marcador, através de um forte remate à entrada da área de Christian Eriksen, mas a Austrália chegou ao empate ainda na primeira parte, por intermédio de Mile Jedinak, aos 39 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

Com este empate, a Dinamarca isolou-se provisoriamente no primeiro lugar do grupo com quatro pontos e fica a um de assegurar a presença nos oitavos de final, enquanto a Austrália é terceira classificada com apenas um ponto, precisando de vencer na última jornada o Peru e beneficiar ainda de outros resultados.

A segunda jornada do grupo C completa-se hoje, com o embate entre a França e o Peru, sendo que os gauleses podem assegurar desde logo o apuramento em caso de triunfo, o que significaria também a eliminação dos peruanos.