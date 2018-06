Internet rendida a adeptos senegaleses e japoneses a limparem estádio depois das suas vitórias

O que fazem os adeptos depois de a sua seleção vencer um jogo no Mundial de futebol? Depende. Após as históricas vitórias dos seus países, alguns senegaleses e japoneses ficaram para trás a apanhar algum do lixo espalhado nas bancadas. Os momentos foram filmados e o Twitter, claro, adorou

Vários vídeos partilhados no Twitter mostram espectadores vestidos com as cores do Senegal e do Japão a recolher lixo das bancadas, minutos após as vitórias das suas seleções, frente à Polónia e à Colômbia, respetivamente, no Mundial da Rússia.

As imagens não tardaram a tornar-se virais, com a hashtag #Respect.