Sismo no México pode ter sido provocado por festa dos adeptos depois do golo sobre a Alemanha

Os adeptos da seleção mexicana podem ter provocado um pequeno sismo com a sua efusiva celebração do golo de Hirving Lozano, no jogo disputado no domingo no Mundial da Rússia.

De acordo com o Simmsa, a agência que monitoriza a atividade sísma na Rússia, o abalo detetado na Cidade do México teve origem artificial. A explicação? "Possivelmente pelos saltos em massa durante o golo do México no Campeonato do Mundo."

A agência adianta que o sismo foi detetado na Cidade do México por pelo menos dois sensores.

Milhares de mexicanos reuniram-se na capital, na praça Zocalo, para assistir, num ecrã gigante, à estreia da sua seleção no Mundial da Rússia, frente à detentora do título.

O México venceu por 1-0, no encontro inaugural do Grupo F, disputado no Estádio Luzhniki, em Moscovo.

Um golo de Hirving Lozano, aos 35 minutos, selou o triunfo da formação 'azteca' e o primeiro desaire dos germânicos na estreia em Mundiais desde 1982, em Espanha, onde perderam por 2-1 com a Argélia.

A Alemanha tornou-se ainda a sexta seleção a iniciar a defesa do título a perder, quatro anos depois de a Espanha, campeã em 2010, ser goleada por 5-1 pela Holanda.