Já leu e viu tudo sobre o jogo de Portugal? E este vídeo do sprint incrível de Ronaldo?

MURAD SEZER/ Reuters

Ao minuto 21 do jogo de sexta-feira contra a Espanha, estreia de Portugal no Mundial da Rússia, a seleção nacional recuperou a bola depois de um canto da equipa adversária. No contra-ataque, Cristiano Ronaldo, que no vídeo se vê a passar tranquilamente por Gonçalo Guedes, ultrapassou os 30 quilómetros por hora. E chegou lá em seis segundos...