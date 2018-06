Porque o jogo de abertura do Mundial se revelou um quebra-cabeça para daltónicos

Com a Rússia a jogar de vermelho e a Arábia Saudita de verde, no jogo que marcou o início do Mundial de Futebol, os daltónicos que assistiram ao encontro passaram um mau bocado. É que estas são, precisamente duas das cores que as pessoas com discromatopsia - cerca de 8% da população mundial e muito mais frequentes nos homens - não conseguem distinguir.

A avaliar pelas reações no Twitter, não foram poucos os afetados:

No ano passado, a UEFA e Associação de Futebol de Inglaterra juntaram-se para lançar um folheto, como parte de uma campanha de sensibilização para o daltonismo, que incluia sugestões como evitar a combinação de equipamentos entre duas equipas com cores passíveis de não serem distinguidas e repensar mesmo o uso de equipamentos totalmente verdes ou vermelhos.