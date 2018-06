França vence Austrália com golo a 'meias' entre Pogba e Behich, em jogo em que o VAR reverte uma decisão pela primeira vez

Um golo a meias entre Paul Pogba e Aziz Behich, que a FIFA atribuiu ao médio gaulês, decidiu o encontro, aos 81 minutos, depois de dois penáltis, concretizados pelo gaulês Antoine Griezmann, aos 58, e o australiano Mile Jedinak, aos 62.

O primeiro tento fica para a história dos Mundiais como o primeiro nascido depois de o árbitro reverter uma decisão, após ser alertado pelo videoárbitro (VAR). Depois de ver as imagens do lance, optou por marcar grande penalidade.

Em Kazan, na Rússia, aos 64 minutos, o francês Griezmann surgiu isolado e caiu num lance com o australiano Risdon, com o árbitro a não assinalar nada no momento.

Instantes depois, o uruguaio Andres Cunha parou o encontro para ir visionar as imagens, acabando por decidir assinalar a grande penalidade