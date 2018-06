Ronaldo: "Vamos acreditar até ao fim"

Cristiano Ronaldo: “Acredito sempre em mim, trabalho para isso. Mas quero frisar a resposta da equipa. Estávamos a ganhar, fomos à luta e o empate é justo. A Espanha teve o controlo da posse de bola, o jogo foi disputado e é um bom resultado para nós. Este foi apenas o primeiro jogo contra uma das equipas favoritas. Vamos acreditar até ao fim."

Fernando Santos: "É um resultado justo. Entrámos bem no jogo, mas inexplicavelmente, depois do golo, por volta dos 10 minutos, passámos a recuar muito e a Espanha começou a fazer aquilo que mais gosta, que é ter bola. Mas respondemos bem, com dois ou três contra-ataques. Podíamos ter feito o 2-0 e acabámos por sofrer um golo num lance que deixa muitas dúvidas. Mas ainda conseguimos volta a marcar antes do intervalo. No balneário disse aos jogadores que era preciso ter bola, mais intensidade. Foi um jogo muito intenso entre as duas boas equipas."

Fernando Hierro: 2se pensarmos que estivemos por duas vezes em desvantagem, bom... mas com alguém capaz de fazer o que faz Cristiano é difícil. Não é fácil levantarmo-nos duas vezes e virar o resultado. Ultrapassámos todo o tipo de adversidades e a equipa acreditou, lutou, teve personalidade. E isso é importante perante tudo o que se passou."

João Moutinho: "Fizemos um jogo de muito sacrifício frente a uma excelente equipa. O Cristiano voltou a resolver em golos para o nosso lado. Corremos bastante, lutámos e esse é o nosso espírito. É a nossa união: nunca desistir."

Marcelo Rebelo de Sousa: "Faz uma grande diferença ter o melhor jogador do mundo, uma diferença brutal. Ele fez um milagre que será muito motivador para o resto do campeonato. Não digo que tenha levado a equipa às costas, a equipa jogou bem e a Espanha joga muito. Se jogarmos um pouco acima daquilo que jogámos hoje, e com Ronaldo assim, podemos ir até onde não imaginaremos."

Bernardo Silva: "Valeu sobretudo um grande Cristiano Ronaldo. Esteve ao seu melhor nível. Portugal fez um grande jogo. Sobretudo na primeira parte, onde saímos a ganhar. Depois tivemos mais dificuldades nos primeiros 15 minutos da segunda parte, mas a Espanha também foi feliz ao fazer dois golos. É preciso dar-lhes mérito. Sabíamos que este seria um jogo de sacrifício, em que teríamos de correr atrás da bola. Resultado justo e bom para as duas equipas."