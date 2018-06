Rússia começa o "seu" Mundial a golear

A anfitriã Rússia entrou hoje a ganhar na 21.ª edição do campeonato do mundo de futebol, ao golear a Arábia Saudita por 5-0, em encontro do Grupo A, disputado no Estádio Luzhniki, em Moscovo.

Yury Gazinsky, aos 12 minutos, Denis Cheryshev, aos 43 e 90+1, Artem Dzyuba, aos 71, e Aleksandr Golovin, aos 90+4, apontaram os tentos da seleção da casa, que não tinha somado qualquer triunfo em 2014 e, desde o fim da União Soviética, nunca ultrapassou a fase de grupos.

O outro encontro do agrupamento está marcado para sexta-feira, em Ecaterimburgo, entre o Egito, de Mohamed Salah, e o Uruguai, de Luís Suárez, Edinson Cavani, do portista Maxi Pereira e do 'leão' Coates, a partir das 17:00 locais (13:00 em Lisboa).