O Alienista, de Machado de Assis, grátis com a VISÃO desta semana

Não há consenso quanto ao género. Novela ou um conto longo, O Alienista é um dos mais perfeitos exemplares do génio de Machado de Assis. Apesar de não ter o fôlego de romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro, nem ser narrado na primeira pessoa, contém as marcas que fazem de Assis um dos maiores escritores da história da literatura. Ironia, atenção à mente humana, sátira moral e de costumes e uma refinada arte narrativa.

Publicado originalmente, em 1882, numa coletânea de contos, O Alienista autonomizou-se e ganhou força de obra singular. A ação decorre numa pequena cidade do interior do Brasil, Itaguaí, para onde foi viver Simão Bacamarte, “filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas”. Tendo estudado em Coimbra e em Pádua, dedicava a sua existência ao estudo, desviando--se de tudo o que pudessem ser distrações ao seu objetivo: o avanço da Ciência. Por isso, aos 40 anos, casou com uma mulher “não bonita nem simpática”, D. Evarista da Costa e Mascarenhas, “senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora” que “reunia condições fisiológicas e anatómicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso, e excelente vista; estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes.” A avaliação clínica revelou-se desastrosa, mas não impediu Simão Bacamarte de se empenhar na que considerava ser a mais elevada das missões de um médico: o estudo da saúde mental.

É difícil falar de O Alienista sem revelar o enredo e estragar o mistério do conto/novela. Simão começou por convencer a comunidade, reticente no início, a construir uma casa para onde fossem os loucos da terra. Seria uma espécie de centro de estudo e de prestação de cuidados. “De todas as vilas e arraiais vizinhos afluíam loucos à Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de quatro meses, a Casa Verde era uma povoação.”

A Casa Verde e Simão Bacamarte, o alienista, servem a Machado de Assis para questionar as fronteiras da loucura e os limites da Ciência, com os seus erros de avaliação e o modo como a política interfere na intimidade dos indivíduos. Com a ironia como grande ferramenta, Assis serve nesta obra breve uma boa dose de inquietação, seduzindo o leitor do princípio ao fim numa teia sem mácula.

