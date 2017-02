A VISÃO oferece Cândido ou o Optimismo, de Voltaire

Com Cândido ou o Optimismo, Voltaire convida os homens a olhar o mundo fora do fanatismo religioso. Depois de George Orwell e de Jack London, é o terceiro autor a integrar o projeto da VISÃO Ler Faz Bem Tudo pode ter começado por uma provocação. Provocar as mentes otimistas, as religiosas, as que veneravam uma ideia de saber e de sagrado que parecia já não se ajustar àqueles dias de vida do planeta

A terra tinha tremido como nunca em Lisboa, no Terramoto de 1755, e uma guerra, a dos Sete Anos (1754-63), assumira contornos de violência inéditos, dividindo a Europa e deixando o mundo em colapso. Nesse período, um cientista e filósofo alemão, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), publicava um tratado em defesa do optimismo: se Deus criara o mundo, então todo o mal que nele existisse teria de ser encarado em função de um bem maior; vivíamos, segundo Leibniz, no melhor dos mundos possíveis. Era também o tempo em que Igreja e Estado, na França natal de Voltaire, tinham uma espécie de pacto de horror, com a justiça pelo meio a aplicar sumariamente e a condenar à tortura e a pena de morte. Voltaire reagiu a tudo isto com um livro, uma pequena sátira onde desconstrói a filosofia de Leibnitz e o fanatismo religioso e parodiando tragédias recentes. Publicado em 1759, Cândido ou o Optimismo ridicularizava todo o pensamento e poderes então vigentes e, mais de 250 anos depois, permanece um dos títulos mais célebres do cânone ocidental.

O livro centra-se na figura de Cândido, um jovem ingénuo, filho bastardo da irmã do barão Thunder-ten-tronckh, um "dos mais poderosos senhores da Vestefália", educado segundo os mais elevados preceitos da época pelo filósofo Pangloss, seguidor dos ensinamentos de Leibniz, que instruía o jovem no conceito de que "o que existe não pode ser diferente, porque tendo sido tudo criado para um fim, tudo é necessariamente para o melhor dos fins", ou seja, "tudo vai pelo melhor".

O rapaz ouvia-o, enquanto se apaixonava pela prima, a "muito rosada, fresca, gorducha e apetitosa Cunegundes", a filha do barão. Ele era "um jovem dotado pela natureza com os sentimentos mais suaves. A sua fisionomia retratava a sua alma. Possuía raciocínio justo e o espírito simples; era decerto por essa razão, penso eu, que lhe chamavam Cândido." Um dia a jovem Cunegundes vê o professor Pangloss com uma criada e dá azo à imaginação. Convida Cândido para a encontrar atrás do biombo e, no momento em que os dois dão um beijo, são descobertos pelo barão que o expulsa do castelo aos pontapés. É então que começa a verdadeira educação de Cândido, no que se pode chamar uma caricatura ao bildungsroman, o romance de crescimento então em voga.

Num tom jocoso, entre o picaresco e a farsa, suportável devido à boa dose de absurdo da escrita, Voltaire narra a incursão de Cândido num mundo para ele totalmente desconhecido, o mundo real do século XVIII, uma sucessão de horrores e violência, fora da proteção dos muros do palácio, nada complacen te com as suas ingenuidade e bondade, prova dolorosa acerca da teoria do otimismo do seu mestre Pangloss.

Após a sua expulsão, o palácio é invadido pelos búlgaros, Cunegundes violada, os pais e o irmão dela torturados, e Cândido forçado a combater como soldado. Ferido, é socorrido por um benfeitor, que pouco depois também acolhe e trata Pangloss, doente de sífilis.

Os três embarcam para Lisboa, onde chegam em pleno terramoto, a grande catástrofe que aconteceu no Dia de Todos os Santos e que fez tremer o mundo católico, que vê a natureza como uma espécie de intermediária da vontade de Deus. Se Deus era bom e misericordioso, como explicar a catástrofe? Voltaire deu um forte contributo para esse abanão no fanatismo religioso ocidental, não só com Cândido ou o Optimismo, mas com o Poema Sobre O Desastre de Lisboa. Um e outro títulos fazem parte da génese do Iluminismo, que por sua vez iria originar a Revolução Francesa e marcar a entrada na modernidade.

Era o racionalismo a questionar a mitologia religiosa que vira no terramoto um castigo de Deus por males que era preciso continuar a punir. Voltaire escolhe o absurdo para desmontar a crueldade implícita nesse raciocínio.

É no arranque do capítulo VI: "Após o tremor de terra que destruíra três quartos de Lisboa, os sábios do País cogitaram em que o meio mais eficaz para prevenir a ruína total da cidade consistia em dar ao povo um rico auto de fé." Ainda se está no início de Cândido ou o Optimismo e, com Cândido, já os leitores se vão interrogando: perante tanto sofrimento, onde está a bondade do mundo de que falava Leibniz? Ele faz a pergunta assim: "Se este é o melhor dos mundos possíveis, como serão os outros?" É a pergunta recorrente de Voltaire ao longo dos 30 capítulos em que se divide o livro que também é sobre a necessidade e civilizar, ou, como o célebre Iluminista escreveu, da criação do jardim como lugar onde o homem se pode cumprir, na sua função num mundo comandado pela natureza e não pela vontade de um Deus benevolente que quer benevolentes os homens. A metáfora do jardim ou da horta por cultivar sobreviveu até aos nossos dias. Não um jardim fechado que tenta proteger do mal, mas a horta aberta onde o homem se realiza.

Voltaire, o homem contra o dogma

Conhecido pela sua rebeldia e pelo facto de fazer pouco caso dos preceitos católicos, François Marie Arouet, ou simplesmente, Voltaire, ficou para a História como um dos primeiros contestatários do abuso do poder religioso e de Estado, e um dos inspiradores da Revolução Francesa. Natural de Paris, onde nasceu em 1694 numa família abastada, teve uma educação jesuíta e destacou-se desde cedo pelo seu brilhantismo. Preso duas vezes, devido à sua poesia irreverente e mais tarde a uma discussão com um príncipe, seria exilado.

Foi para Inglaterra, aproximou-se das ideias reformadoras e, quando regressou a França, em 1728, fez o que se pode chamar uma oposição ao regime instituído, escrevendo contra o dogmatismo religioso, apelando à liberdade de pensamento, criticando o absolutismo francês, chocando o mundo católico quando explicou as catástrofes naturais, como o Terramoto de Lisboa, como sendo isso mesmo, naturais, e não castigo divino. Deus não era o centro do mundo de Voltaire, mas o homem, como deixou implícito em Cândido ou o Optimismo, uma obra fortemente contestada pelos seus opositores que o fez recolher-se em Ferney, nos Alpes franceses (entretanto chamada Ferney-Voltaire). O poeta inglês W.H. Auden escreveria um poema acerca da relação entre Voltaire e Ferney. "Lá longe, em Paris, onde se ouviam murmurar/ Seus inimigos, a dizer que ele era vil..." De lá, produziria grande parte da sua obra de que constam mais de 70 títulos.

Entre eles, a tragédia Tancredo, o Tratado Sobre a Tolerância, ou o Dicionário Filosófico. O seu pensamento, que colocava a razão e a ciência acima do religioso, esteve na base do Iluminismo contra todo o tipo de dogmas. Dessa corrente, nasceria a Revolução Francesa que viria a deturpar muitas, e mesmo a rejeitar, das ideias defendidas por Voltaire, entre elas a liberdade de imprensa, instaurando um novo tipo de poder absoluto.

A diversidade do seu pensamento foi tão vasta quanto é vasta a ação humana. Político, religioso, científico, jurídico, social, artístico.

Polémico, gostava de uma boa discussão e de dividir opiniões.

Preconizava o pensamento filosófico, defendia os direitos civis, mas nunca foi, no entanto, aquilo a que se pode chamar de democrata. As classes mais baixas, acreditava ele, não passavam de fiéis seguidores do fanatismo.

Morreu em Paris, 30 de maio de 1778, 11 anos antes da revolução que ele ajudou a construir e que mudaria o mundo.