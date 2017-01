Ler Faz Bem: Frase do dia

Na VISÃO gostamos de papel e gostamos de livros. Acreditamos que uma boa leitura muda o (nosso) mundo. Por isso, a partir do próximo dia 12, vamos distribuir gratuitamente uma obra da literatura universal por mês – um projeto que, mais do que uma oferta, é um manifesto a favor da leitura.

Começamos com A Quinta dos Animais, de George Orwell. Descubra porque este livro é mesmo obrigatório, a importância de George Orwell na história da literatura e procure-nos nas bancas no dia 12 para receber esta oferta com a sua VISÃO.