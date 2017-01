O que são os Clubes de Leitura

Os Clubes de Leitura são formados por grupos de pessoas que nutrem um interesse comum: os livros. É algo simples de se fazer e propõe gerar conversas em torno de obras literárias. As regras e definições podem variar consoante o objetivo de cada Clube de Leitura.

No caso da comunidade de Clubes de Leitura Ler Faz Bem, queremos envolver os membros dos vários Clubes de Leitura em conversas e debates sobre as obras literárias que lançamos todos os meses.

Como criar o meu Clube de Leitura

Quer criar o seu Clube de Leitura? Encontre aqui toda a informação útil para começar.

Considere em primeiro lugar o público que pretende ter no seu clube. Aconselhamos a criar um grupo coeso, o suficiente para alimentar as discussões sem perder conversa. Agende encontros presenciais. Facilita estabelecer um calendário fixo. Encontre um lugar propenso ao clube de leitura. Dê um nome ao Clube de Leitura. Crie um grupo de Facebook, evento ou blogue para partilhar informações.

Divulgação

Para a divulgação do seu Clube de Leitura no Ler Faz Bem, envie um email para lerfazbem@visao.impresa.pt com a seguinte informação:

Nome do Clube

Localidade

Membros

Link para o Clube (blogue, site, grupo/página Facebook)

Nome do livro e respetiva análise, no âmbito da iniciativa Ler Faz Bem (em texto, imagens ou vídeo até 2 minutos)



O meu contributo

Partilhar uma leitura é explorar realidades alternativas, é viajar no imaginário e viver outras emoções.

Todos os meses, oferecemos-lhe uma boa razão para ler e partilhar essas leituras com outros e também connosco. Faça a sua interpretação do livro que lhe oferecemos, discute-a com amigos ou outros membros do Clube de Leitura.

Todos os contributos serão analisados pela equipa da Visão, e os melhores serão divulgados/publicados, mensalmente, no nosso site e na nossa página de Facebook.

E se não fizer parte de um Clube de Leitura não deixe de partilhar as suas interpretações e ideias connosco.