Os livros LER FAZ BEM

A Quinta dos Animais

George Orwell

Cansados da exploração a que os humanos os sujeitam, os animais revoltam-se e tomam o poder na Quinta do Infantado. Libertos da escravatura, organizam-se sob uma única lei: todos os animais são iguais. Rapidamente, no entanto, começam a surgir abusos de poder e os ideais da revolução são esquecidos.

Após a sua experiência na Guerra Civil de Espanha, George Orwell quis alertar para a forma como a União Soviética de Estaline estava a corromper os ideais socialistas. Fê-lo através desta fábula distópica, projectando nos animais as inclinações mais obscuras das sociedades humanas.

Publicado pela primeira vez no Reino Unido em 1945, Animal Farm chega pela primeira vez a Portugal logo no ano seguinte através da editora Livraria Popular de Francisco Franco, com o título O Porco Triunfante.

Posteriormente, e após um longo interregno, a obra voltou a ser editada em Portugal em 1976, pela editora Perspectivas e Realidades, desta vez sob o título O Triunfo dos Porcos. Esta designação acabou por se tornar no título «oficioso» da obra no nosso país, recuperado em subsequentes edições de outras casas editoras.

A versão que lhe oferecemos com a VISÃO, traduzida por Paulo Faria, restitui, nas palavras do próprio "aquilo que nunca lhe deveria ter sido subtraído: o título belo e simples, digno da fábula intemporal que Orwell tão bem soube compor: A Quinta dos Animais."

