Correntes d’Escritas começam hoje

Têm, este ano, um tema comum, um olhar múltiplo, de vários ângulos, com diferentes perspetivas. A relação com a escrita é o fio condutor de todas as mesas redondas das Correntes d'Escritas, os momentos mais esperados do encontro. Sem guião, a cada convidado é pedido uma glosa ao título da sessão. Por vezes, descobrem-se episódios biográficos, noutras iluminam-se aspetos menos conhecidos de uma obra, em alguns vive-se, em voz alta, uma plena ficção. Não há duas intervenções iguais. Eis as sessões, incluindo a que se realiza em Lisboa, já depois do fim das Correntes. Todas as mesas redondas decorrem no Teatro Almeida Garrett.

21 de Fevereiro, quarta-feira

Hoje são estas as palavras, amanhã não sei

Mesa 1, às 17 e 30, com Ana Luísa Amaral, Arménio Vieira, Fernando Pinto do Amaral, Filipa Leal, Maria Antónia Palla e José Carlos de Vasconcelos (moderação).

22 de fevereiro, quinta-feira

Escrever é um acaso de circunstâncias

Mesa 2, às 10, com Abraão Vicente, Alberto S. Santos, Hugo Mezena, Isabel Rio Novo, Miguel Real e Carlos Quiroga (moderação).

Escrevo para dizer aquilo que não sei

Mesa 3, às 15, com Ana Margarida de Carvalho, Bento Baloi, Filipa Martins, João Paulo Cotrim, Kalaf Epalanga e Celso Muianga (moderação).

Escrevo para não salvar o mundo

Mesa 4, às 18, com Bruno Vieira Amaral, Inês Pedrosa, Eric Nepomuceno, Filipa Melo, Uberto Stabile e Renato Filipe Cardoso (moderação).

23 de fevereiro, sexta-feira

O que escrevo atormenta o que sou

Mesa 5, às 10, com Afonso Cruz, Helder Simbad, João Tordo, Karla Suarez, Sandro William Junqueira e Michael Kegler (moderação).

Escrevo para me desacorrentar da verdade

Mesa 6, às 15, com Isabela Figueiredo, José Mário Silva, Manuel Rui, Mû MBana, Valério Romão e Marta Bernardes (moderação).

Escrevo, logo sou

Correntes a 3, às 17, com Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo e José Manuel Fajardo.

Escrever é provocar o fracasso

Mesa 7, às 18, com Julieta Monginho, Lélia Nunes, Paulo M. Morais, Renato Cisneros, Rodrigo Magalhães e Francisco José Viegas (moderação).

O politicamente correto é a nova censura

Mesa 8, às 22, com Daniel Munduruku, Isabel Lucas, Mário Zambujal, Rodrigo Guedes de Carvalho, Rui Zink e Henrique Cayatte (moderação).

24 de fevereiro, sábado

A imparcialidade silencia a escrita

Mesa 9, às 10, com Álvaro Domingues, Carmen Yáñez, Cristina Norton, João Paulo Sousa, Ungulani Ba Ka Khosa e João Gobern (moderação).

Entre mim e a escrita, o purgatório

Mesa 10, às 15, com Alicia Kopf, Daniel Jonas, José Luiz Tavares, Luís Sepúlveda, Onésimo Teotónio Almeida e Maria Flor Pedroso (moderação).

27 de Fevereiro (Instituto Cervantes, Lisboa )

A realidade arruína o que escrevo

Mesa 11, às 18, com Alicia Kopf, Eric Nepomuceno, Filipa Melo e Renato Cisneros.

Restante programação

Este ano, é a música que marca o arranque das Correntes. Em vez da habitual conferência de abertura, a 21, às 15, Ignácio de Loyola Brandão recorda alguns dos episódios marcantes da sua vida, acompanhado por Rita Gullo (sua filha) e pelo músico Edson Alvesx, num show intitulado Anestesia Geral seguida de Solidão no Fundo da Agulha. Por essa altura já serão conhecidos os vencedores dos prémios associados ao encontro, incluindo o Literário / Casino da Póvoa, este ano atribuído a um romance. O júri, constituído por Fernando Pinto do Amaral, Javier Rioyo, José Mário Silva, Maria de Lurdes Sampaio e Teresa Martins Marques, anunciará a decisão a 21, às 11, no Casino, na sessão oficial de abertura do encontro.

Em parceria com várias instituições, as Correntes d'Escritas inauguram três exposições: Júlio Resende na Póvoa de Varzim - Desenhos dos anos 50; Um Realismo: em torno do Grupo KWY; e Estúdio de Luz Natural, de Alfredo Cunha. Além de sessões em escolas do concelho, as Correntes visitam a Universidade Sénior, a 23, às 17 e 30, com Onésimo Teotónio de Almeida.



Lançamentos de livros

Ao longo das Correntes d'Escritas vão ser apresentados 13 novos livros de autores a participar no encontro. Na Porto Editora, Eric Nepomuceno, destacado contista e tradutor brasileiro, estreia-se em Portugal, com Bangladesh, talvez e outras Histórias. Julieta Monginho regressa ao romance com Um muro no meio do caminho, com os campos de refugiados gregos em pano de fundo. E Ungulani Ba Ka Khosa retoma a figura histórica de Gungunhana, juntando dois textos, a sua ficção mais emblemática, Ualalapi, e um inédito, As mulheres do imperador.

Argentina há muito radicada em Portugal, Cristina Norton publica novos contos em A Vida É um Tango e outras histórias (D. Quixote). Uma vintena de ficções curtas que ora recriam vivências da autora, ora refletem pequenas efervescências do quotidiano. Há contos passados em Portugal, França, México e Argentina, numa geografia plural que não deixa de moldar as personagens. Na mesma editora, Isabel Rio Novo conduz-nos aos sanatórios, em A febre das almas sensíveis, uma elegia pelos muitos escritores e anónimos que, no início do século XX, morreram de tuberculose.

Valério Romão levará à Póvoa de Varzim o muito aguardado desfecho da trilogia Paternidades Falhadas, iniciada, em 2012, com Autismo, a que se seguiu, em 2013, O da Joana. Cair para dentro (Abysmo) é outra história torrencial e familiar, agora centrada na relação entre uma mãe e uma filha e na inversão das relações de poder. De Aurelino Costa, a Modo de Ler imprime um novo volume de poesia, intitulado Gadanha. Na Através Editora, Carlos Quiroga continua a explorar as relações luso-galegas, procurando, desta vez, as Raízes de Pessoa na Galiza.

Na Planeta, um lançamento duplo durante as Correntes d’Escritas. Nascido em Lima, em 1976, Renato Cisneros traz-nos a história de uma família (a sua) cujo destino se confunde com o da história do Peru dos últimos 150 anos. País e família também se confundem em Gente Séria, a estreia no romance de Hugo Mezena, autor nascido em 1983 e já com colaborações no teatro e na ópera. A ação decorre entre 1987 e 1995, numa aldeia nos arredores do Porto com muitos mistérios escondidos e crimes por expiar.

Na Alfaguara, outra estreia, desta vez da catalã Alicia Kopf, pseudónimo literário da artista plástica Imma Ávalos Marqués. Irmão de Gelo é um livro que, à moda do work-in-progress artístico, convoca tudo, de desenhos a fotografias, de diários a notícias, de notas a conceitos científicos, de forma a modelar estas personagens marcadas pelo autismo e pela obsessão de chegar aos polos terrestres. Na Quetzal, Filipa Martins publica o seu quarto romance, Na Memória dos Rouxinóis, centrado no matemático galego Jorge Rousinol. A biografia que encomenda no final da vida revela-se uma longa viagem a memórias há muito enterradas, tanto para o biografado, quanto para o biógrafo escolhido. Na Teodolito, dois anos depois de O Rosto de Eurídice, João Paulo Sousa retoma a narrativa longa, com Ninguém espera por mim no exílio.



Primeiros passos

Hoje, terça-feira, 20, a 19.ª edição das Correntes d'Escritas dá os primeiros passos numa sessão de poesia. Manuela MElo, Margarida Dias e Gil Milheiro dizem versos de Fernando Pessoa, no Hotel Axis Vermar, a partir das 20 horas.