Festival de Filosofia de Abrantes: Jovens pensadoras

Três alunas do secundário e uma caloira de Direito mostraram no Festival de Abrantes que a Filosofia não tem idade. Retratos de quem gosta de pensar antes de falar, acreditar que nada acontece por acaso, ver sempre o lado positivo e nunca desistir

Antes de o ser já o era, disso ninguém duvidava. A sessão com as jovens pensadoras do Festival de Filosofia de Abrantes, que decorre no passado sábado, 10, estava fadada para ser a mais concorrida, inesperada e emotiva. Pelo orgulho dos organizadores, que vêm os frutos das sementes que lançaram à terra. Pelo entusiasmo dos professores, que comprovam o ditado chinês: o mais importante é ensinar a pescar. E pela emoção dos pais, que renovam a confiança no futuro ao verem as filhas em tão inesperado palco .

Da sessão também se pode dizer que houve de tudo. Ana Catarina Oliveira fez uma pausa no estudo para repetir a presença do ano passado e apresentar a sua visão do futuro. Marta Mousaco foi convocada em cima da hora, substituindo uma colega. Recebeu, por isso, muitos elogios. Longe das polémicas parlamentares e da troca de cartas públicas entre Manuel Alegre e António Costa, alguém chegou a sugerir que a aluna conseguiu “agarrar o touro pelos cornos”, isto é, perceber em profundidade os impactos da Inteligência Artificial no mundo do trabalho. Matilde Lourenço, a mais nova, vogou ao leme de Ortega y Gasset, convocando um conceito tão difuso quanto o da Filosofia: a Felicidade. E Inês Esteves, representante do Ensino Profissional, disse tudo o que se pode dizer sobre este campo do saber. No seu estilo direto e vivo, afirmou: “Fui convidada para falar neste festival, mas não faço ideia do que seja a Filosofia”. A resposta veio da plateia: “Não te preocupes, sou professora da disciplina há 20 anos e também não sei o que seja”.

Entre a dúvida metódica e o caminho na escuridão, as quatro alunas, três do secundário, uma já do ensino superior, fazem da Filosofia uma ferramenta para encarar o dia-a-dia. Não pensam fazer dela uma opção profissional, mas também não a dispensam. Eis os seus retratos em jeito de inquérito.

Ana Catarina Oliveira

José Carlos Carvalho

Idade: 18 anos

Naturalidade: Abrantes

Formação: 1.º ano de Direito na Universidade Católica de Lisboa

Aspirações profissionais: Num curso de banda larga como o de Direito, oscilo entre a advocacia, a magistratura e a diplomacia.



Inteligência Artificial, uma ameaça ou uma vantagem?: É acima de tudo uma construção humana. Decidir se é uma ameaça ou uma vantagem depende a forma como a quisermos encaixar nas nossas vidas. Hoje encaramos a Inteligência Artificial como uma ameaça da mesma forma que há cem anos receávamos a industrialização.



Futuro, uma preocupação: Nem todos (a maior parte) estarem conscientes dos perigos que corremos. Sem essa consciência nunca estaremos preparados para enfrentar os desafios do futuro.

Futuro, um desejo: Sabendo que os robots vão entrar nas nossas vidas, criar espaço para o que nos mantém humanos: a espontaneidade.



Filosofia, uma definição: Um processo em permanente construção. A Filosofia não se define, vive-se.

Filosofia, como a uso no dia-a-dia: O pensamento crítico deve estar presente em todos os momentos das nossas vidas.



Lema de vida: Pensar antes de falar. Há um fosso gigante entre quem se dedica a esse exercício e quem apenas fala.

Marta Mousaco

José Carlos Carvalho

Idade: 17 anos

Naturalidade: Mação

Formação: 12.º ano da Escola Secundária de Mação

Aspirações profissionais: Jornalista



Inteligência Artificial, uma ameaça ou uma vantagem: Manda a prudência esperar para ver. Haverá certamente muitas vantagens, sobretudo no campo da Medicina. Mas em outras áreas apetece dizer que será uma ameaça.



Futuro, uma preocupação: Desemprego generalizado com a robotização do mundo do trabalho.

Futuro, um desejo: Igualdade e Justiça.



Filosofia, uma definição: A única definição de Filosofia é a sua indefinição.

Filosofia, como a uso no dia-a-dia: Da resolução das situações práticas da vida às conversas com os amigos, ela surge quando menos se espera.



Lema de vida: Viver um dia de cada vez, porque nada acontece por acaso.

Matilde Lourenço

José Carlos Carvalho

Idade: 16 anos

Naturalidade: Sardoal

Formação: 11.º ano da Escola Secundário do Sardoal

Aspirações profissionais: Farmácia, Engenharia, Gestão Industrial ou Fisioterapia. Um grande dilema.



Inteligência Artificial, uma ameaça ou uma vantagem: Seguramente uma vantagem, sobretudo pela liberdade que nos proporcionará. Livres do tempo que dedicamos ao trabalho, seremos capazes de nos conhecer a nós próprios em maior profundidade.



Futuro, uma preocupação: Sem trabalho, nem rendimentos, a criminalidade pode aumentar.

Futuro, um desejo: Justiça e Felicidade.



Filosofia, uma definição: Tudo o que fazemos.

Filosofia, como a uso no dia-a-dia: Na distinção entre o bem e o mal.



Lema de vida: Tudo tem um lado positivo.

Inês Esteves

José Carlos Carvalho

Idade: 18 anos

Naturalidade: Rio de Mouro

Formação: 12.º ano na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes

Aspirações profissionais: Neste momento, Hotelaria, mas não nos devemos limitar a uma área. É preciso evoluir, desenvolver constantemente as nossas capacidades e conhecimentos.



Inteligência Artificial, uma ameaça ou uma vantagem: Depende de que realidade estamos a falar. No espaço rural é sem dúvida uma ameaça. Aniquilará as dimensões afetiva e comunitária. Hoje, com máquinas de todo o género e feitio, uma pessoa faz o trabalho de muitas. Rentabilizam-se os recursos, mas anula-se a proximidade humana.



Futuro, uma preocupação: A estabilidade no emprego.

Futuro, um desejo: Não sermos engolidos pelo mundo digital e sabermos a diferença entre o que é humano e o que é artificial.



Filosofia, uma definição: A capacidade de falarmos em conjunto e de chegarmos a conclusões distintas.

Filosofia, como a uso no dia-a-dia: Na resolução de conflitos. Teremos sempre o nosso ponto de vista, mas é preciso levar em conta o do outro.



Lema de vida: Por mais problemas que surjam, desistir nunca pode ser uma opção. Cair, levantar e seguir em frente.