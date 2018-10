Inteligência Artificial no Festival de Filosofia de Abrantes

“A filosofia não é um exclusivo de filósofos e académicos. Já Kant dizia que não se ensina filosofia, mas ensina-se a filosofar”, explica, ao JL, Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, que organiza o II Festival de Filosofia, que decorre de 10 a 19 de novembro, naquela cidade. Com o tema a Inteligência Artificial, o Trabalho e o Humano o festival acolhe pensadores portugueses e estrangeiros, que nos ajudam a refletir sobre o futuro e a atualidade. A conferência inaugural será de Viriato Soromenho-Marques e a de encerramento de Eduardo Lourenço. Pelo caminho, palestras de Gonçalo Marcelo, Porfírio Silva, Luís Oosterbeck, Manuel Carvalho da Silva, Sara Fernandes, Arlindo Oliveira, António Brandão Moniz, Luís Moniz Pereira, entre outros. (ver programação completa em baixo).

Também há teatro, com Do Princípio ao Fim, pelo Teatro das Beiras, e A Voz Humana, de Jean Cocteau, pelo Grupo de Teatro Palha de Abrantes. E música chega pelo trio X-TRI_OPEN. Como diz a presidente da autarquia: “O Festival de Filosofia de Abrantes (FFA) pretende ser uma afirmação da filosofia na vida quotidiana. Do que deve ser pensar a vida na cidade, na de Abrantes e nas outras.”







PROGRAMA



9 NO­VEMBRO

Local a de­finir



17:00

Ce­ri­mónia de aber­tura



17:30

Co­mu­ni­cação inau­gural

VI­RIATO SO­RO­MENHO-MAR­QUES

Au­di­tório da Es­cola Se­cun­dária Dr. Ma­nuel Fer­nandes

21:30

Do prin­cípio ao fim

Te­atro das Beiras



AU­TO­MAÇÃO E OR­GA­NI­ZAÇÃO DO TRA­BALHO

10 NO­VEMBRO

Au­di­tório do Centro Cul­tural El­vino Pe­reira – Mação

10:00

GON­ÇALO MAR­CELO

Im­pacto so­cial da Quarta Re­vo­lução In­dus­trial: de­sa­fios éticos e po­lí­ticos

STEVEN S. GOU­VEIA

Transhu­ma­nismo e in­te­li­gência ar­ti­fi­cial: pres­su­postos fi­lo­só­ficos e con­sequên­cias éticas



Edi­fício Pi­râ­mide - Abrantes

15:30

CON­FE­RÊNCIA COM JO­VENS PEN­SA­DORES

Os de­sa­fios do fu­turo



Café 53 by Trin­ca­nela - Abrantes

18:00

Café fi­lo­só­fico com TOMÁS MA­GA­LHÃES

CAR­NEIRO (Clube Fi­lo­só­fico do Porto)



Edi­fício Pi­râ­mide - Abrantes

21:30

A Fi­lo­sofia na ci­dade com LARA SAYÃO

(Olim­píada de Fi­lo­sofia do Rio de Ja­neiro)

TOMÁS MA­GA­LHÃES CAR­NEIRO

(Clube Fi­lo­só­fico do Porto)

JOSÉ ALVES JANA

(Clube de Fi­lo­sofia de Abrantes)



11 NO­VEMBRO

Edi­fício Pi­râ­mide - Abrantes

15:00

AR­LINDO OLI­VEIRA

Mentes di­gi­tais: ficção ci­en­tí­fica ou fu­turo pró­ximo?

AN­TÓNIO BRANDÃO MONIZ

A au­to­ma­ti­zação do tra­balho: uma crí­tica das vi­sões oti­mistas



17:30

MA­NUEL CAR­VALHO DA SILVA

Os im­pactos da re­vo­lução di­gital no tra­balho e no em­prego: entre con­tro­vér­sias do pas­sado e pers­pe­tivas "má­gicas"



19:00

Apre­sen­tação do livro de STEVEN S. GOU­VEIA

Re­fle­xões fi­lo­só­ficas: arte, mente e jus­tiça, da edi­tora Humus, por Ar­mando Re­belo



12 NO­VEMBRO

Edi­fício Pi­râ­mide - Abrantes

21:30

Em par­ceria com a Fun­dação de Ser­ralves

DIOGO TU­DELA

Si­mu­lação cos­mé­tica / si­mu­lação ope­ra­ci­onal: jogo, ação e guerra



13 NO­VEMBRO

Edi­fício Pi­râ­mide - Abrantes

21:30

LUIZ OOS­TER­BEEK

Pro­meteu di­gi­ta­li­zado



18 NO­VEMBRO

Edi­fício Pi­râ­mide - Abrantes

15:00

SARA FER­NANDES

Smart ci­ties: uma pers­pe­tiva bottom-up

JEAN HA­ENT­JENS

L'in­tel­li­gence hu­maine et l'or­ga­ni­sa­tion de l'es­pace: la cité po­li­tique face à la ville ser­vice nu­mé­risée



17:30

FI­LO­SOFIA: PRÉMIO DE VIDA

Edu­ardo Lou­renço

En­cer­ra­mento