Miguel Real no JL 1238

Miguel Real é o tema de capa da edição 1238 do JL. O ensaísta, ficcionista, dramaturgo, crítico, etc., com uma vasta e assinalável obra, vai publicar dois novos livros. Tudo numa entrevista a muitas vozes, com perguntas de 16 escritores. Textos ainda de Onésimo Teotónio Almeida (sobre o pensamento) e Agripina Carriço Vieira (sobre a ficção).

Entrevistas com Fernando Vendrell, sobre a adaptação cinematográfica de Aparição, de Vergílio Ferreira, e Valério Romão, sobre o novo romance.

Pré-publicação dos volumes de inéditos de Natália Correia e de Alberto Manguel. E as propostas das mais recentes exposições da Culturgest.

Colunas e crónicas de António Mega Ferreira, António Carlos Cortez, André Freire, Eduardo Lourenço, Guilherme d’Oliveira Martins, Gonçalo M. Tavares, Helder Macedo, Ignácio Loyola Brandão, José Luís Peixoto, Miguel Sanches Neto, Patrícia Portela, Valter Hugo Mãe e Viriato Soromenho-Marques.