Amadora recebe 2ª edição da Festa do Livro

Manuel Alegre, Kalaf Epalanga e Ricardo Araújo Pereira são alguns dos nomes que estarão presentes na 2ª edição da Festa do Livro da Amadora, que decorre de 15 a 17 de setembro, na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos. O escritor e Político, vencedor do Prémio Camões 2017, abre esta edição numa conversa sobre o Aquém e Além da Literatura, já na sexta-feira, dia 15, pelas 17h30. Já Kalaf Epanga, juntamente com João Ricardo Pedro e Jakilson Pereira debatem, nessa noite, a Literatura, Artes e Suburbanidade com a moderação de Catarina Gomes, pelas 21h00. Outro grande momento está reservado para o último dia: Ricardo Araújo Pereira e Rui Cardoso Martins conversam sobre Crónicas do Riso ou Talvez do Choro, moderado por Ana Sousa Dias, dia 17, às 18h30. A 16, pelas 10h30, encontro com a autora Luísa Ducla Soares e Vera Morazzo. Para encerrar o segundo dia, Os Portugais dos Escritores com Ana Margarida de Carvalho, Nuno Costa Santos e a moderação de Rui Lopo (17h30) e conversas sobre a Literatura e Memória com Dulce Maria Cardoso, Heloísa Seixas e Valério Romão. Entre outras atividades agendadas para o último dia de feira (17), espera-se, pelas 15h00, Daniel Pires com Bocage- Um Percurso pelas Suas Facetas e Obras, com leituras de Manuel Diogo e Manuel Lopes; Inauguração da Exposição A Minha Casa Não Tem Dentro, de António Jorge Gonçalves (17h00); Livros e Petiscos- Jantar Literário com Carlos Vaz Marques (20h30). O festival, dedicado essencialmente à literatura, conta também com momentos musicais e de poesia. Tiago Gomes e Flak (15, pelas 22h30) e Belos, Recatados e do Bar (16, às 22h30).