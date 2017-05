Sapatos para ajudar refugiadas a dar os primeiros passos

A Gioseppo, uma marca espanhola de calçado, e a fundação Esperenza Pertusa juntaram-se à ONG 'Sonrisas e Aceitunas' e desenvolveram uma coleção de sapatos que prima pelos bordados. Mas uma coleção com um cariz solidário.

A 'Sonrisas e Aceitunas' implementa ações capazes de melhorar as condições de vida das mulheres refugiadas sírias e palestinas no campo de refugiados de Shatila, no Líbano e o projeto 'Women4Change' nasceu da ligação entre as diferentes entidades.

O intuito é dar apoio e visibilidade a refugiadas, ajudando-as e ensinando-as a costurar para que possam fabricar os bordados para a coleção e, assim, tornarem-se mais independentes. Ligadas ao projeto estão cerca de 300 mulheres.

Além de ser uma forma de se distraírem da situação pela qual estão a passar, é uma forma de ganharem algum dinheiro para conseguirem manter-se e sustentar as suas famílias.

As mulheres acolhidas têm ainda outras oportunidades: apoio psicológico para elas e para os filhos, formação de inglês e informática, dispõem de assistência médica, são informadas acerca dos seus direitos e podem ter serviços de educação para as crianças.

"Queremos contribuir para que mais mulheres consigam alcançar o desenvolvimento humano. Alguns chamam a isso responsabilidade social, nós chamamos senso comum", sublinha Esperanza Pertusa, presidente da fundação com o mesmo nome.

Quando já sabem costurar os desenhos dos bordados ficam também a cargo destas mulheres que utilizam algodão nas peças.

Os sapatos têm um custo de 49,95 euros e as pulseias de 3,95 euros e a coleção está disponível nas lojas Gioseppo e online e também em lojas multimarca.