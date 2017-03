Direito Laboral: A quantos dias de férias tenho direito no fim do período experimental?

Fausto Leite responde a questões sobre direitos dos trabalhadores. Envie as suas perguntas para visaosolidaria@impresa.pt

Comecei a trabalhar em 23/05/16 com contrato a termo certo de 6 meses. No fim desse período o contrato foi renovado por mais 6 meses.

Gostaria de saber a quantos dias de férias tenho direito em 2017?



Pelo trabalho prestado em 2016, em direito a gozar 14 dias úteis até 30/04/2017 (2 por mês). Pelo menos, 12 dias já deveriam ter sido gozados em 2016.

Quanto ao ano de 2017, se não for renovado o contrato em 23/05/2017, terá direito, apenas, a mais 8 dias úteis. Se for renovado, terá direito a gozar mais 22 dias úteis (artigos 239º e 240º do Código do Trabalho).