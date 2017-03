Está na hora de escolher uma profissão sem medo das barreiras

Tagga o Teu Futuro é o nome do desafio que incentiva estudantes, entre os 12 e os 18 anos, a não terem medo de lutar pela profissão dos seus sonhos.

O artista Jimmy P é o embaixador escolhido pela EDP, a instituição promotora da iniciativa, e criou um hino para mobilizar os jovens. Handz Up é o título da canção que pretende contribuir para a autoestima dos participantes: “Ser diferente não é ser inferior. É ser igual a ti mesmo e conheceres o teu valor”.

Estão envolvidas no projeto cerca de mil escolas de todo o país. O ponto de encontro de todas elas é a plataforma Tagga o Teu Futuro onde cada um dos participantes pode revelar a profissão dos seus sonhos.

O segundo passo caberá aos professores: debater com os alunos as barreiras que os podem impedir de cumprir o seu objetivo e apontar possíveis soluções. A principal missão da iniciativa é mudar mentalidades, mostrando que “género, cor ou condição física” não devem condicionar as suas opções à partida.

As melhores ideias serão apoiadas por um conjunto de mentores que irá ajudar a pô-las em prática.

As escolas que conseguirem mobilizar mais alunos vão ser palco de concertos de Jimmy P. Os resultados serão conhecidos em maio.