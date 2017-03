Quer vestir a pele do alpinista João Garcia? Por enquanto pode vestir-lhe o fato.

Kanchenjunga (8586m), Shisha Pangma (8013m), Makalu (8463m), Broad Peak (8047m), Manaslu (8163m) e K2 (8611m), a mítica segunda montanha mais alta do mundo, apenas pisada por 340 homens, são as seis montanhas que o alpinista João Garcia escalou com o fato que agora está a ser leiloado na plataforma de leilões solidários eSolidar.

O décimo alpinista do mundo a conseguir a proeza de escalar o Evereste, que ficará na história também como o primeiro português a fazê-lo, cedeu este fato de cume para ajudar a Associação Salvador, que tem como objetivo promover a inclusão social das pessoas com deficiências motoras. O fato foi, também, autografado pelo alpinista.

Atualmente, a base de licitação está nos €350, mas o leilão prolonga-se até 2 de abril.