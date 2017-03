Os mais velhos vão aprender a ler em Vila Nova de Poiares

O Município de Vila Nova de Poiares está a desenvolver um projeto-piloto de alfabetização dirigido à população sénior, que visa diminuir a taxa de analfabetismo funcional, promover a literacia e a inclusão social.

Segundo a autarquia, o projeto designado "Letras prá Vida" é aplicado em parceria com a iCreate, a Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) e as quatro juntas de freguesia do concelho de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra.

"O projeto, que já arrancou e decorrerá até 6 de junho de 2017, conta com a coordenação científica e pedagógica da ESEC e tem como objetivo diminuir a taxa de analfabetismo funcional em Poiares, promovendo a literacia, inclusão social, através do desenvolvimento de competências e capacitação dos participantes", explica o município em nota enviada à agência Lusa.

A fonte refere que "Letras prá Vida", que é "especialmente dirigido à população sénior do concelho", visa ainda "promover o envelhecimento ativo e a participação em contextos de socialização, contribuindo assim para combater os níveis de isolamento e solidão da população mais envelhecida do concelho, contando para o efeito com a experiência do projeto 'Clube Velhos Amigos', dinamizado pela iCreate".

O projeto-piloto envolve cerca de 30 participantes, das quatro freguesias do Município de Vila Nova de Poiares, que frequentarão as várias atividades, desde sessões de leitura e escrita à aprendizagem digital, nomeadamente com a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

As sessões de trabalho serão repartidas entre o espaço da antiga Escola Primária do Entroncamento (sede da iCreate) e o Centro Cultural de Poiares (Vila Nova de Poiares) e terão lugar às terças-feiras, das 14h30 às 16h, prolongando-se até ao dia 06 de junho.

A autarquia de Vila Nova de Poiares sublinha na nota que a preocupação com os mais idosos é "uma das grandes apostas" do atual executivo, procurando desenvolver, individualmente e em parceria com as associações e coletividades do concelho, um conjunto de ações e iniciativas que promovam o envelhecimento ativo dos idosos.

"Desde a informática, às artes, passando pela atividade física e desportiva, são várias as iniciativas que têm sido desenvolvidas, procurando combater a exclusão e o isolamento da população sénior do concelho", conclui.