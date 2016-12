Rosa Vilas Boas: Uma rede de afetos

"É preciso ser muito sonhadora para criar um projeto assim." Há oito anos, Rosa Vilas Boas mobilizou voluntários e fundou a Ajudaris para combater a pobreza. "Somos uma rede de afetos em que cada um dá o seu melhor", afirma a psicóloga portuense, dedicada à associação desde 2010. Tudo começou com o apoio aos idosos, hoje dividido entre o Projeto Idade d'Ouro, de combate ao isolamento dos mais velhos, e o Clube Habilidosos, promotor do envelhecimento ativo.

As crianças são outro dos focos da associação. O programa SOS Fome, que conta com a colaboração de 600 escolas de todo o País, identifica os alunos mais carenciados e faz chegar a ajuda às suas famílias. Este ano, foram apoiadas 500 pessoas. Mas o auxílio não se esgota na alimentação. Em 2016, por exemplo, 79 crianças receberam óculos novos e outras 12 tiveram acesso a campos de férias. No Clube Arco-Íris, garante-se apoio ao estudo a duas dezenas de crianças de cada vez.

“O nosso apoio é sempre temporário. O objetivo é autonomizar as pessoas através do desenvolvimento de competências para deixarem de precisar de nós”, explica a presidente da associação. Aliás, são vários os beneficiários que, mais tarde, se tornaram voluntários da associação. Procura ativa de emprego, gestão doméstica ou melhoria das competências sociais são algumas das áreas de intervenção da Ajudaris. O apoio jurídico também é fundamental para as famílias sobreendividadas.

Os livros Histórias da Ajudaris garantem mais de metade do financiamento da associação. São as crianças que os escrevem e os "ilustradores solidários" dão-lhes vida. "Muitos dos alunos estão a ajudar-se a si próprios ou aos colegas. É uma forma de serem solidários através da imaginação."

Foi também na infância que a solidariedade mudou a vida da fundadora da organização. Aos dez anos, a casa onde vivia com os pais ardeu. “Ficámos sem nada, mas com a ajuda da comunidade recuperámos tudo”, recorda. Rosa Vilas Boas sempre sonhou construir uma “rede de afetos” com a mesma força.

Aos 37 anos, orgulha-se de ter juntado milhares de sonhadores como ela.