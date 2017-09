A nova forma de voar com descontos

Escolher um destino, fazer as malas e ir. Soa-lhe bem? E fazer tudo isso com descontos? Soa ainda melhor? Com o Miles&Go da TAP, agora todos podem descontar milhas para reduzir o valor das suas viagens. Miles&Go é o novo produto da TAP que permite a todos os clientes Victoria usufruir de descontos nas viagens. Mesmo aos novos clientes que ainda não tenham milhas acumuladas.

Para ter acesso a este desconto, só tem de se registar no programa de fidelização Victoria no momento da compra. A adesão é gratuita e pode beneficiar do desconto imediatamente. Só vantagens, portanto.

Depois, por apenas 200 milhas pode usufruir de um desconto de dez euros por viagem, por passageiro. Se forem dois passageiros, por 400 milhas terão um desconto de vinte euros. E assim sucessivamente, até um limite de nove passageiros. Ou seja, poderá gastar até 1800 milhas e obter 90 euros de desconto no preço final da reserva para si e mais 8 pessoas.

Novos clientes Victoria sem milhas acumuladas também podem usufruir do desconto Miles&Go

Ser um novo cliente não é razão para não ter desconto. Por isso, a TAP adianta-lhe as milhas que vai acumular na viagem que vai reservar. Desta forma, os clientes TAP que ainda não pertençam ao programa de fidelização da companhia e ainda não tenham saldo de milhas suficiente poderão mesmo assim, e imediatamente, usufruir do desconto Miles&Go.

Mais descontos Miles&GO

Também não nos esquecemos de quem já é cliente. Para os clientes Victoria com milhas acumuladas há mais descontos e poderão descontar mais milhas para reduzir ainda mais o preço final das suas reservas. Dez euros é só o primeiro patamar de desconto do Miles&Go. Se tiver milhas suficientes na sua conta Victoria, poderá ter até 150 euros de desconto extra.

Os descontos Miles&Go podem ser utilizados em voos TAP reservados online, a realizar em qualquer data e tarifa, e podem ser aproveitados por outros passageiros para além do titular da conta Victoria.

É só aderir em victoria.flytap.com, escolher o destino, fazer as malas e ir. Com desconto.