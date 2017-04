Roteiro gastronómico com sabor a café: Nespresso Gourmet Weeks de 10 de abril a 14 de maio

A Nespresso volta a desafiar alguns dos mais conceituados chefs de Portugal a criarem ementas exclusivas nas quais esta bebida, sempre tão apreciada, é a estrela da refeição. Para além de Lisboa, Porto e Algarve, este ano a iniciativa chega também à Madeira.

Dado o sucesso das duas edições anteriores, a iniciativa Nespresso Gourmet Weeks regressa este ano com oito chefs, e igual número de restaurantes Estrelas Michelin, desafiando-os a olharem para o café com outros olhos. Por isso, se não conseguiu usufruir desta experiência gastronómica anteriormente, aproveite esta nova edição para saborear este autêntico roteiro gastronómico com sabor a café.

A 3ª edição Nespresso Gourmet Weeks decorre não apenas nas zonas de Lisboa, Porto e Algarve como também na Madeira.

Ricardo Costa, Rui Paula, Vítor Matos, Pedro Lemos, João Rodrigues, Henrique Leis, Luís Pestana e Henrique Sá Pessoa são os talentosos chefs anfitriões desta edição mas, mais uma vez, não estão sozinhos.

Nas suas cozinhas recebem outros chefs convidados para, a quatro ou mais mãos, criarem um jantar exclusivo em que o café será a principal fonte de inspiração de toda a refeição. O menu criado pelos chefs incluirá, pelo menos, aperitivo, entrada, dois pratos principais (carne e peixe) e sobremesa.

Além disso, este ano, os sommeliers terão igualmente um papel fundamental ao selecionarem os vinhos mais indicados para degustar os diferentes pratos.

As muitas estrelas deste roteiro gastronómico vão brilhar já a partir do próximo dia 10 de abril até 14 de maio.

Se é amante da alta gastronomia não ficará decerto indiferente às Nespresso Gourmet Weeks que primam, como já nos habituaram, pela inovação e diferenciação.

O objetivo é demonstrar que o café não marca somente o final de uma refeição, podendo ter um papel mais amplo na gastronomia.

A iniciativa é aberta ao público e o valor da ementa definido por cada restaurante.

1 / 8 The Yeatman - Jantar de lançamento Porto, 19 de abril 2 / 8 Casa de Chá da Boa Nova - Jantar de lançamento Leça da Palmeira, 20 de abril 3 / 8 Antiqvvm - Jantar de lançamento Porto, 28 de abril 4 / 8 Restaurante Pedro Lemos - Jantar de lançamento Porto, 4 de maio 5 / 8 Feitoria - Jantar de lançamento Lisboa, 8 de maio 6 / 8 Restaurante Henrique Leis - Jantar de lançamento Vale Formoso (Almancil), 11 de maio 7 / 8 Restaurante William - Jantar de lançamento Funchal, 13 de maio 8 / 8 Alma - Jantar de lançamento Lisboa, 14 de maio

Seleção exclusiva para a alta gastronomia

Com a Nespresso, beneficia também da excelência em chávena numa seleção exclusiva para a Alta Gastronomia. Redescubra e saboreie estes dois novos sabores a café: Nepal Lamjung e Kilimanjaro Peaberry nesta nova seleção.

Estes dois cafés – Exclusive Selection – criados pelos especialistas da Nespresso, vão buscar a sua riqueza e exclusividade a regiões do mundo quase inexploradas e místicas como o sopé dos Himalaias, no Nepal (Ásia), e as encostas do monte Kilimanjaro, na Tanzânia (África).

O seu perfil extraordinário permite experiências gastronómicas sempre memoráveis nos restaurantes Fine Dining (também eles exclusivos) onde são servidos.

Este ano, os chefs foram desafiados a fazer o pairing da sobremesa com um destes dois cafés tão especiais:

Exclusive Selection Nepal Lamjung: Oriundo dos Himalaias, região produtora de um dos grãos mais raros do mundo, este café 100% arábica é cultivado, em quantidades muito limitadas, por um grupo de três mil agricultores.

Cada um processa os seus próprios grãos, que são colhidos manualmente. O resultado é um café com um carácter acentuado, com notas de pão acabado de torrar, que contrasta com uma textura aveludada.

Exclusive Selection Kilimanjaro Peaberry: Foi na mais alta montanha africana, na Tanzânia, que os especialistasNespresso encontraram uma das melhores variedades de Arábica do mundo. Em cinco por cento da colheita,aproximadamente, a cereja de café desta variedade produz apenas um grão em vez dos habituais dois.

Ao paladar, tem por este motivo grande qualidade gustativa:um verdadeiro concentrado de sabores intensos.

Outra característica deste grão está relacionada com o seu menor tamanho e forma mais redonda do que a maioria dos outros cafés, sendo cultivado, processado e seco pelos próprios agricultores. As condições únicas de crescimento desta planta proporcionam a este café um perfil frutado.

Deguste esta experiência gastronómica única.