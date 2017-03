Empresa de Crédito ao Consumo eleita ‘Marca Escolha do Consumidor’

A marca ‘Escolha do Consumidor’ distingue-se das restantes porque é a única em que a escolha é da exclusiva responsabilidade dos consumidores, que são ouvidos em todas as fases de avaliação, identificando os critérios de satisfação que consideram mais importantes. Trata-se de um sistema de avaliação e classificação das marcas em função do grau de satisfação e de aceitabilidade dos consumidores em relação a um determinado serviço e produto. O objectivo? Promover uma escolha informada.

Esta é a escolha que realmente importa pelo que a atribuição, em 2017 pelo quinto ano consecutivo, do Prémio “Marca Escolha do Consumidor” à COFIDIS, da responsabilidade da Consumer Choice, na categoria de ‘Empresas do Crédito ao Consumo’, só pode ser motivo de celebração e de orgulho e a mais importante das provas de que a proximidade entre a marca e os portugueses é reconhecida como o seu ADN.

A COFIDIS obteve a melhor nota de satisfação e intenção de compra pelos consumidores, com um índice de satisfação de 82,53%, nos seguintes critérios, estabelecidos pelos próprios consumidores:

- Crédito à medida, o que significa flexibilidade nas soluções de crédito, com uma oferta alargada de prazos, mensalidades e montantes de crédito

- Liberdade de amortizar o crédito pessoal, a qualquer altura de forma total ou parcial, sem penalizações;

- Atendimento dos seus colaboradores, nomeadamente a capacidade de esclarecer todas as dúvidas, informando o cliente de forma clara e próxima, e de apoiá-lo no decorrer de todo o processo;

- Prazos para aprovação e disponibilização do montante, que se destacam pela agilidade.

- Confiança, credibilidade e solidez, pontos essenciais, reflexo da construção, dia após dia, de relações e de soluções mais humanas.

O prémio, atribuído pelos próprios consumidores, é assim imagem da forma de estar da Cofidis e da sua estratégia de trabalho e de comunicação, que em 2016 surge expressa na campanha ‘Relações Vivas’. Os seus colaboradores são, de facto os protagonistas das campanhas da COFIDIS – ‘de pessoas para pessoas’. A COFIDIS proporciona a todos os colaboradores formação contínua para que o seu serviço responda cada vez melhor às exigências dos consumidores, atendendo às suas reais necessidades.

E quando esse reconhecimento e confiança dos portugueses encontra reflexo num prémio atribuído pelos consumidores, assente nos critérios que estes mais valorizam, só pode ser não só motivo de orgulho, mas uma recompensa pelo esforço que a COFIDIS desenvolve de forma constante para ir de encontro às expectativas dos clientes, oferecendo-lhes novos produtos e serviços inovadores, processos ágeis e relações de respeito mútuo, de diálogo e de confiança.

Por todos esses motivos, em Portugal, a Cofidis acompanha, desde 1996, mais de 300 mil clientes e obteve o 3º lugar do ranking das melhores empresas para trabalhar em 2015 e 2016.

Saiba mais em Cofidis.pt